Juve, i tifosi scaricano Bonucci: Vai pure al Psg

Il primo addio, col passaggio al Milan, non era ancora stato perdonato e metabolizzato del tutto: Leonardo Bonucci ha diviso già nella passata stagione i tifosi della Juventus ma ora che si parla di un suo possibile secondo saluto ecco che le polemiche messe sotto il tappeto tornano ad affiorare. Il forte interessamento del ds del Psg Leonardo, che già avrebbe contattato il procuratore del giocatore Lucci per proporgli un ricco contratto pluriennale, fa discutere il mondo del web.

FAVOREVOLI – Sui social la notizia ha fatto il giro del mondo-Juve in pochi secondi. L’idea di cedere Bonucci viene approvata a stragrande maggioranza dal popolo bianconero che non si fida dell’amore del giocatore per la maglia: “Questo fine settimana sono libero, non mi dispiacerebbe fare un giro a Parigi. Se vogliono glielo porto in spalla Bonucci”. Si sprecano commenti del tipo: “Magari andasse via, magari!” o anche: “Speriamo che facciano sul serio, sarà la volta buona che ci liberiamo”. E infine: “Cmq strapparsi i capelli per uno che un anno si e un anno no “va via e torna” non ha senso. Scemo lui…e scemo chi lo rimpiange”.

LE REAZIONI – Ci sono i più cattivi, come chi scrive: “Dopo dichiarazioni di un certo spessore e 6 scudetti da leader, andò al Milan. 1 anno dopo è ritornato descrivendo quella decisione come errore colossale; viene perdonato e vince il suo 7º scudetto. Dovessi andar via, ancora, saresti veramente un pagliaccio. No comment!” ma anche chi fa disquisizioni tecniche: “Bonucci non è adatto al gioco di Sarri. Demiral molto di più. Io lo lascerei partire se lo pagano bene” o anche: “Da valutare anche l’utilizzo che vorrà farne Sarri. Accetterà Bonucci l’eventualità di non essere più pilastro inamovibile della difesa bianconera? O inizieranno i mugugni? Io non voglio gente che mugugna” o anche: “Alla stregua di Spinazzola e Cancelo, anche Bonucci risulta poco adatto all’idea di difesa di Sarri. Anticipo e uno contro uno non son proprio i cavalli di battaglia di Leo, che si fida invece molto delle sue doti – non fondamentali per il nuovo tecnico – di regista arretrato” . C’è chi non ci crede: “Secondo me l’entourage di Bonucci fa uscire queste voci perché vorrebbe il rinnovo con aumento visto lo stipendio di de Ligt, è una testa calda, altro che” ma non manca una frangia di chi boccia la sua cessione: “Che poi non lo puoi sostituire,secondo me farà parecchie partite con De Ligt, visto che Chiellini si infortuna spesso e sarà alternato per i big match in campionato e le partite in Champions”.

