Juve, il karma fa gioire i tifosi tra critiche e il gesto di Vlahovic

02-03-2022 23:32

Una Juventus di cortissimo muso, accorta e fortunata strappa un successo inatteso e importantissimo per come si era messa la gara del Franchi contro una buona Fiorentina. L’undici di Massimiliano Allegri ipoteca la finale di Coppa Italia grazie alla sfortunata autorete di Venuti sul cross di Cuadrado al novantesimo minuto di gioco.

I bianconeri concedono il pallino ai padroni di casa e subiscono per larghi tratti la pressione della Viola, che non riesce però a sfondare e viene fermata anche dalla sfortuna con la conclusione a botta sicura di Ikoné nella seconda frazione che grazia Perin e si spegne sul fondo dopo aver scheggiato la parte esterna del palo e un ulteriore conclusione che lambisce il palo. Una, la vera grande occasione della Juventus, con Terracciano che sventa su un pallonetto tentato proprio da Vlahovic al 10′ della ripresa.

Juve, Arthur e Rabiot dalle critiche agli elogi

Sui social, per larghissimi tratti la prestazione della Vecchia Signora scatena i malumori dei tifosi bianconeri. In tanti se la prendono con il centrocampo, ma al termine i più bersagliati, Rabiot e Arthur trovano più di un estimatore. C’è chi scrive: “Si ma che sta succedendo a Rabiot. Recupera strappa fa un assist a Empoli e la giocata chiave stasera!!! Un grande Arthur!!” e ancora: “Non siete pronti per rendervi conto che il migliore in campo è stato Rabiot” e sul brasiliano: “Commento impopolare: Arthur tra i migliori“, “Ditemi quello che volete, ma Arthur sontuoso stasera”.

La rivalsa dei tifosi della Juve

Al termine della gara, poi, è la gioia e la voglia di rivalsa con i tifosi della Viola dopo i fischi reiterati a Vlahovic a prendere il sopravvento tra i bianconeri. Qualcuno scrive: “Vi sta bene. Si chiama karma. 1-0 in casa e muti” e ancora: “L’autogol è ancora più bello del gol di Vlahovic”, “Siam Venuti fin qua, siam Venuti fin qua, per vedervi rosicà!”, “Abbiamo giocato una partita vergognosa ma sto godendo lo stesso”, “Questo autogol è il Karma contro i vostri cori razzisti e striscioni su Putin fuori luogo”, “Così è davvero bello”.

Juve, gli applausi per il bel gesto di Vlahovic

E non manca chi sottolinea il bel gesto di Dusan Vlahovic con l’ex compagno di squadra. Nonostante i fischi incessanti e la contestazione di inizio gara, l’attaccante serbo è, infatti, tra i primi a consolare Venuti dopo il triplice fischio finale e si prende gli applausi dei tifosi che, per esempio, scrivono: “Vlahovic si becca una marea di insulti e fischi, ma a fine partita va a consolare Venuti. Dusan uomo vero è sicuramente migliore di quelle bestie che lo hanno insultato”.

