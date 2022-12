06-12-2022 18:00

Nell’ambito dell’ormai nota Inchiesta Prisma che coinvolge la Juventus, si era fatto un gran parlare del famoso “libro nero FP“, dove FP sta per Fabio Paratici, ex uomo mercato bianconero e ora al Tottenham, ma comunque rinviato a giudizio dalla Procura di Torino.

Questo “libro”, come era stato chiamato fino a questo momento, risulta essere, dalle 544 pagine dell’avviso di conclusione delle indagini, nient’altro che un foglio vergato a mano da Federico Cherubini, non indagato ma sentito dagli inquirenti come persona informata sui fatti.

Il contenuto del “Libro Nero FP”

Questo libro, come era stato chiamato fino a questo momento, non è altro che un normale foglio di dimensioni “A4” nelle quali sono riportate, a penna da Cherubini, alcune questioni importanti da discutere con Paratici tra marzo e aprile 2021, e riportate sul foglio a mo di promemoria.

Gli inquirenti si sono soffermati su un passaggio riguardante le plusvalenze, sul foglio definite “artificiali”. Interrogato sulla questione, Cherubini ha fornito una spiegazione di natura tecnica: secondo l’attuale uomo mercato bianconero, una plusvalenza “piena” si ha solo in un momento di totale maturazione tecnica del giocatore, mentre con una “artificiale” si gioca anche sul possibile potenziale futuro del calciatore.

Non si sa se questa spiegazione convinca gli inquirenti, ma intanto è stata fatta luca su una delle situazioni più curiose di tutta la vicenda.

Intanto, la Juventus fa gli auguri ad Andrea Agnelli

Il 6 dicembre 1975 nasceva Andrea Agnelli. Figlio di Umberto Agnelli e della sua seconda moglie Allegra Caracciolo, è fratello del defunto Giovannino e di Anna.

Anche in questo momento di marasma generale, la Juventus ci ha tenuto a pubblicare una nota ufficiale nella quale si stringe assieme al proprio prossimo ex Presidente nel fargli gli auguri di compleanno:

“Oggi è il compleanno del nostro Presidente, Andrea Agnelli.

Non è un giorno come gli altri, non in un momento come gli altri.

Tanto si è scritto, tanto si è detto, tanto si dirà ancora: quello che vogliamo dire oggi noi, gente della Juve, per mutuare un termine caro ad Andrea, è semplicemente:

Grazie.

Mentre si sfogliano le pagine dei giornali, si rischia di perdere di vista altre pagine: quelle dei libri di storia.

Una storia che lega da quasi un secolo il nostro club a una famiglia; decenni nei quali la Juventus è diventata leggenda, per poi consolidarla ancora, dal 2010 in poi, grazie a un’era senza precedenti, in campo e fuori.

Tutto questo è possibile se alla base c’è una visione.

Chiara, netta, precisa.

Andrea Agnelli quella visione non ha soltanto dimostrato sempre di averla ma ne ha fatto una cifra distintiva, prendendo per mano la Juventus verso un orizzonte fino a poco tempo prima impensabile. In campo, e basta scorrere un palmarès troppo lungo per non rischiare di dimenticare qualcosa, e fuori. Tutto quello che oggi è sotto i nostri occhi, e dopo qualche anno appare quasi “normale”, come ad esempio una nuova identità visiva, come nuove e moderne infrastrutture, come lo sguardo a mondi “altri” dal calcio, come progetti sportivi mai visti prima in Italia, è frutto di quella visione.

Una visione che aveva – e ha – la spinta al futuro come suo tratto distintivo.

Perché, per usare un altro concetto caro ad Andrea, dopo una vittoria si comincia già a pensare alla prossima.

Non disperderemo questa lezione: è il modo migliore per augurare buon compleanno al nostro Presidente”.