Juve in crisi di identità: Cristiano Ronaldo furioso semina dubbi

I timori e le indiscrezioni. Il giorno successivo alla sconfitta subita dalla Juventus in Portogallo, un day after di riflessioni e analisi, ha amplificato i difetti di questa compagine in cerca d’autore e le insofferenze di Cristiano Ronaldo che è diventato, suo malgrado, interprete dell’incertezza.

Tormento Champions per Pirlo e la Juventus

Ancora una volta Cristiano dovrà prendere le redini di questa Juventus e individuare la chiave per trascinarla fuori dalle difficoltà tra le difficoltà, gli errori e le ombre sempre più pesanti sul tecniche, Andrea Pirlo. Non solo il peso delle critiche, inevitabili, ma il concreto riaffiorare degli obiettivi sfumati e che decisero le sorti di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, rei di non aver potuto vantare la Champions tra i loro trofei. Precedenti ed ombre, per Pirlo al debutto in un ruolo complicato e con indubbie pressioni: quello di riuscire a superare allenatori esperti e concreti come i suoi predecessori. E che potrebbero riaffacciarsi, senza preavviso.

I dubbi di Cristiano dopo la debacle Juve

Così mentre, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Cristiano semina dubbi, su se stesso e sulla squadra. Ma starà comunque a lui, in questo quadro, inventarsi una notte da fenomeno, il prossimo 9 marzo, per saltare l’ostacolo Porto ed evitare un epilogo poco gradito alla società. Perché, come scritto già nelle analisi post sconfitta, senza di lui la Juve è, semplicemente, una squadra “normale”.

In un simile momento, complice la crisi da pandemia che si è abbattuta anche sui club, inciderebbe troppo. A Cristiano è mancato un presunto rigore, per cui ha manifestato con gesti inequivocabili e plateali in campo e dopo mentre usciva dal Do Dragao inviperito con l’arbitro Del Cerro Grande, reo di non avergli concesso un rigore a pochi secondi dalla fine dopo il contatto con Zaidu.

VIRGILIO SPORT | 19-02-2021 10:25