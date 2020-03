Juve in festa, i tifosi provocano: ci siete riusciti

Finalmente Juventus-Inter si è giocata. E alla fine a vincere è stata la Juve. Che ha dominato i nerazzurri di Conte nonostante l’assenza di pubblico allo Stadium. Un 2-0 firmato da Ramsey e da un gioiello di Dybala, entrambi nella ripresa ma che hanno legittimato la superiorità dei bianconeri espressa per quasi tutti i 90 minuti. E sui social non sono mancati gli sfottò da parte dei tifosi juventini verso gli interisti, due in particolare.

Che bello, c’è la Juve. Al di là della vittoria, dopo una settimana particolare, con l’emergenza coronavirus in corso e lo sport italiano tutto bloccato a tanti è piaciuto rivivere il clima partita, da casa, davanti alla tv o ai pc: “Comunque sia… Rivedere quelle maglie giocare e correre in campo, pure in questa situazione, mi ha dato un senso di benessere e serenità che mi mancava”; “Per tutti e’ un momento difficile, per alcuni, di piu’. Che bello vedere la Juve giocare”; Se #JuveInter è stata l’ultima partita del campionato, è proprio bello che l’ultima immagine che ci rimarrà nella mente è la gemma di #Dybala”.

La frecciata alla coppia Marotta-Conte. Impossibile per i tifosi della Juventus dimenticare il polverone di polemiche sollevate dall’Inter, in particolare da Marotta, a margine della decisione della Lega di temporeggiare e poi rimandare Juve-Inter per provare a giocarla a porte aperte. Ed allora ecco il tweet al veleno: “Siete riusciti a giocarla senza pubblico, siete riusciti a giocarla col portiere buono, siete riusciti a perderla anche stavolta. spiace…”; e poi lo sfottò: “#Marotta propone di rigiocare la partita perché la porta dell’#Inter era aperta e quella della #Juve era chiusa, invece si doveva giocare a porte chiuse”; “Eppure era scritto sul cartone, stadi aperti, stadi chiusi, sarebbe stato un trionfo, invece si torna in riva al seveso portando mesti, 2 pere con le orecchie basse….”

E poi ci sono i vari commenti sparsi. Tutti apprezzamenti per Dybala, per la sua esultanza al gol di Ramsey dalla panchina ma anche per la perla regalata sul 2-0. Applausi anche per Bentancur: “Tre corner battuti da Bentancur e non da Pjanic: tre colpi di testa di cui uno molto pericoloso. Solitamente non siamo pericolosi sui calci d’angolo perché li batte chi non è capace”.

Qualcuno sfotte il gioco finalmente mostrato dalla Juve di Sarri: “Ora giochiamo sempre a porte chiuse, giochiamo molto meglio”; “D’altronde Sarri l’aveva detto che in allenamento giocavamo meglio”; “Quegli scarsoni di Bonucci e de Ligt hanno praticamente annullato i fenomeni Lautaro e Lukaku”; immancabile l’ironia su gol di Ramsey e le varie maledizioni del faraone: “Ha segnato #Ramsey. Mentre impazza il #Coronavirus. In una sola parola: apocalisse”.

SPORTEVAI | 08-03-2020 23:07