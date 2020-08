Juve-Inter, duello di mercato per il centrocampista del Psg

Juventus e Inter entrano di nuovo in contrasto per un obiettivo comune: il centrocampista del Paris Saint Germain Leandro Paredes. Il mediano argentino piace per la sua qualità e duttilità in mezzo al campo sia ad Andrea Pirlo, sia ad Antonio Conte: a breve uno dei due club potrebbe fare la sua mossa.

Secondo quanto riporta Tuttosport, i nerazzurri hanno una carta importante da giocare: Milan Skriniar. Il difensore slovacco è retrocesso nelle gerarchie di Conte nell’ultima parte della scorsa stagione, perdendo il posto da titolare nella difesa a tre del mister salentino, e potrebbe essere sacrificato per arrivare all’argentino.

La valutazione di Skriniar è di 50 milioni di euro circa: il difensore piace al direttore tecnico del Psg Leonardo ma Suning oltre allo scambio chiede un conguaglio economico di 20 milioni di euro per chiudere l’affare.

Anche la Juventus punta ad inserire almeno un esubero della rosa per agevolare l’operazione in entrata. A lasciare Torino potrebbe essere Alex Sandro, da tempo obiettivo di mercato dei campioni di Francia

I bianconeri, che a breve rescinderanno con Khedira e meditano sul destino di Ramsey, puntano anche altri nomi per la mediana: nella lista di Paratici e Pirlo ci sono Locatelli (Sassuolo), Allan (Napoli) e la stella del Lione Aouar.

OMNISPORT | 29-08-2020 14:01