Juve-Inter: Plebiscito, il migliore non è della Juve

Non è stata una partita spettacolare, è vero, ma qualcosa di buono s’è anche visto dal punto vista tecnico ed agonistico: le pagelle dopo Juventus-Inter hanno premiato Demiral e de Ligt ma anche Ronaldo, l’unico a essere stato veramente pericoloso. Giudizi positivi dall’altra parte anche per Handanovic ma il migliore in campo non è stato nè della Juventus nè dell’Inter. Mai come stavolta c’è stato un plebiscito tra tifosi ed addetti ai lavori che hanno premiato l’operato dell’arbitro Mariani.

Pieri e Marelli esaltano Mariani

I primi a complimentarsi col fischietto di Aprilia (temuto dagli interisti per l’arbitraggio nel derby del 17 ottobre scorso quando non espulse Kessie e negò un rigore a Lukaku col Var) sono stati due ex arbitri. Luca Marelli su Facebook è stato sintetico: “Commento veloce alla semifinale di Coppa Italia. Mariani eccezionale, perfetti Bindoni e Paganessi”.

Entusiasta anche Tiziano Pieri, moviolista della Rai: “La prestazione di Mariani è stata eccezionale, l’ha impostata bene sin dai primi minuti. Eccellente direzione di gara. Al 10’ contatto Lautaro-Bernardeschi: solo il replay aiuta a capire cosa è successo. Mariani ha vinto questa partita, che è stata complicata”.

Tifosi compatti: Mariani miglior arbitro italiano

La sorpresa è che anche i tifosi sui social sono stati stregati da Mariani: “Meraviglioso. Così come meravigliosa la cooperazione di tutta la terna” o anche: “Se Rizzoli cercava una conferma della solidità di Mariani, credo che questa sera abbia avuto un’ulteriore indicazione importante su di lui, che può arbitrare qualunque cosa”-

C’è chi scrive: “Il modo con cui ha gestito le proteste, da quella di Conte a quella di Pirlo, mi è piaciuto moltissimo. Deciso ma al contempo educato, in una parola: credibile” e infine: “Ora è lui il miglior arbitro italiano”.

SPORTEVAI | 10-02-2021 10:03