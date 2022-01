Juve irrefrenabile fa la spesa a Napoli: scoppia il caso di mercato

27-01-2022 11:26

La Juventus non sembra volersi fermare all’acquisto di Dusan Vlahovic. La società bianconera appare scatenata, sia nel mercato di gennaio, con diversi movimenti in uscita per alleggerirà il monte ingaggi dopo l’acquisto del centravanti serbo, ma anche in ottica della prossima stagione. Non solo Vlahovic dunque nella mente della triade Nedved – Arrivabene – Cherubini con il benestare della famiglia Agnelli. Voci di calciomercato danno pronto l’assalto ad altri big del calcio italiano e non solo. Ed a Napoli sono preoccupati di un nuovo caso Higuain e una nuova dolorosa partenza dopo quella sicura di Insigne, e probabile di Mertens.

Juve scatenata: assalto a Koulibaly se parte De Ligt

In attesa dell’ufficialità, oramai manca solo quella, di Vlahovic alla Juve, e capire in questi ultimi di mercato chi e dove andranno eventualmente alcuni “esuberi” soprattutto a centrocampo che la dirigenza bianconera sta cercando di piazzare, sembra che la Vecchia Signora voglia scatenarsi anche nel prossimo mercato estivo. Oltre alla possibile partenza di Dybala la Juve potrebbe doversi confrontare con la voglia di partire di de Ligt già manifestata in alcune occasioni dal suo agente Mino Raiola. La società bianconera potrebbe anche prendere la palla al balzo: pesano i 75 milioni spesi per ingaggiare l’olandese dall’Ajax e il suo stipendio, cederlo al Barcellona, o in Premier League, potrebbe consentire anche una piccola plusvalenza oltre che al risparmio sull’ingaggio.

Koulibaly alla Juve si può. L’idea sarebbe pertanto dire addio all’olandese e andare a caccia di Koulibaly. Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il senegalese del Napoli ha un contratto in scadenza nel 2023 ed ormai avendo superato i 30 anni non ha più un costo inaccessibile, l’assalto al gioiello azzurro partirebbe in estate. In passato il calciatore è già accostato a vari club come il PSG e il Manchester City ma le richieste di De Laurentiis si sono sempre aggirate sui 100 milioni.

Koulibaly dal Napoli alla Juve fa ribollire i social

Il rumor di mercato legato all’ipotesi di cessione di De Ligt, ma soprattutto al possibile acquisto della Juve di Koulibaly dal Napoli ha mandato subito il nome del difensore senegalese in trend topic sui social. “Koulibaly alla juve potrebbe essere il motivo per cui lascio questo sport” scrive un tifoso del Napoli abbastanza inviperito dall’idea di perdere un altro idolo azzurro, dopo Insigne, ma per di più dopo gli approdi in passato di Higuain prima e Sarri poi alla corte della Vecchia Signora, bollati come “traditori” se non peggio. E arrivano i primi appelli: “Non tradirci Koulibaly! Differenziati da Sarri e Higuain. Sei il nostro capitano!”.

“Nel calcio non ci si può stupire mai di nulla” twitta il giornalista tifoso del Napoli, Raffaele Auriemma nel condividere la notizia. Ma anche tra i tifosi della Juventus c’è un pizzico di scetticismo sull’operazione nel suo complesso, soprattutto legata in primis alla possibile cessione di De Ligt: “Sostituire De Ligt, 22 anni (23 ad Agosto), con Koulibaly, 30 anni (31 a Giugno) sarebbe la cosa più sconcertante che possa esistere”. Ma c’è chi è più pratico: “Dovesse davvero partire un interessamento per Koulibaly lo vedo possibile, anche perché bisogna considerare l’età dei nostri due giganti, soprattutto Chiellini”.

