Juve, l'erede di Chiesa manda in tilt i tifosi: colpaccio o scommessa?

11-01-2022 09:05

Non ha aspettato l’esito degli esami di Chiesa la Juventus: ancor prima di veder confermata l’ipotesi peggiore, ovvero la rottura del crociato con necessità di operazione chirurgica ed uno stop di sei mesi, il club bianconero ha già iniziato a dragare il mercato per mettere una toppa. Difficile se non impossibile trovare a gennaio un giocatore dello stesso valore dell’esterno ex Fiorentina ma se già prima il reparto offensivo era lacunoso, è evidente che ora occorra un intervento importante.

La Juve vuole Azmoun dello Zenit in prestito

In pole al momento c’è Sardar Azmoun, iraniano dello Zenit col contratto in scadenza. Essendo extracomunitario, Azmoun potrebbe arrivare a Torino solo con la formula del prestito poiché la Juventus ha solo quello slot libero, avendo ceduto Douglas Costa al Gremio proprio con la formula del prestito.

I tifosi della Juventus si dividono sull’ingaggio di Azmoun

Il nome dell’iraniano non scalda i cuori dei tifosi a giudicare dalle reazioni sui social: “Pensa ti avessero detto: in una stagione inizierai con Ronaldo e finirai con Azmoun” o anche: “È inutile che guardiate su Youtube i video di Azmoun, sconosciuto iraniano in scadenza che non vuole nessuno e che ha giocato solo ed esclusivamente tutta la carriera nel campionato russo che è la nostra Serie C. Anche Kaio Jorge su youtube sembra Ronaldo il fenomeno”

La maggioranza è delusa: “Basta buoni giocatori promettenti,ci vogliono certezze!! non possiamo permetteteci di “mettere le basi” per farci buttare fuori dalla Champions già a gennaio” o anche: “Esnaider > Azmoun” oppure: “Basta con questi mezzi giocatori, che tra l’altro non hanno mai giocato in campionati di valore. Azmoun in Champions ha praticamente sempre fatto la riserva” e ancora: “In effetti ci manca un tocco di esotismo mediorientale”

Esiste però il fronte del sì: “Azmoun non mi dispiace, anche se non sembra uno di quelli che gioca spalle alla porta è comunque veloce e tecnico, segna anche. Considerato lo stipendio, a pochi milioni sarebbe un bel colpo per le rotazioni in attacco visto che il prossimo anno siamo senza Morata”

C’è chi scrive: “I numeri non sembrano male, contestualizzati ovviamente al campionato in cui gioca. Detto questo, è in scadenza e costa poco, chi si aspetta chissà cosa, non ha ben chiara la nostra situazione economica”

Infine la considerazione: “Azmoun è quel profilo che manca da anni. Non a livello di forza per se ,ma di idee.Dopo anni dietro agli stessi 4 è rinfrescante cercare un altro. Inoltre costa pochissimo ed andrebbe a fare la riserva della nuova punta a giugno. Ad oggi è oro che cola”

