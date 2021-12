Juve, l'ultima idea è prendere nuova punta più nuovo ds da stesso club

28-12-2021 08:30

Vai da uno e prendi due. La Juventus starebbe seriamente pensando di fare shopping completo, prelevando dalla stessa società non solo il bomber che Allegri aspetta con ansia (e che ha indicato come il preferito su tutti) ma anche un nuovo direttore sportivo. Lo rivela Paolo Paganini che indica in Scamacca e Carnevali, attaccante e dirigente del Sassuolo, gli obiettivi della Vecchia Signora.

Paganini vede Scamacca e Carnevali alla Juve

Scrive su twitter Paganini: “La Juventus punta forte su Scamacca anche perché per andare su altri obiettivi tipo Vlahovic ci vuole il cash pesante e se non escono 3/4 giocatori certe operazioni non le puoi fare (Ramsey Arthur Kukusewski Mac Kennie la lista è lunga e dipende anche dalle offerte). Giovanni Carnevali in futuro potrebbe entrare in società. Oltre che di Tare si era parlato anche di Giuntoli. A me risulta che Carnevali sia molto stimato in casa bianconera”

Tifosi divisi sulla doppia operazione

Fioccano le reazioni via social: “E te credo, con quel che gli ha fatto penare Locatelli, l’unico modo per avere Scamacca a gennaio è comprarsi prima Carnevali. Questa sì che si chiama programmazione!” o anche: “Sarebbe una mossa geniale così il Sassuolo non si metterebbe più a pelle di leone con l’amico Marotta“.

C’è chi osserva: “Se non si vende prima non ci sono neanche i soldi per Scamacca… Carnevali lo vedrei bene al posto di Cherubini per dare una cambiata alla dirigenza” o anche: Che siamo diventati una filiale dello Scansuolo?”, oppure: “Che tengano i 40 milioni che vorrebbero spendere per Scamacca, intanto vendono quei giocatori che non servono. Poi in estate tra i 40 milioni risparmiati + gli eventuali dalla cessioni tutto su Vlahovic”

Infine la chiosa: “Un grande DG la Juve ce l’aveva, il migliore e se l’è lasciato scappare, difatti regalandolo agli acerrimi rivali. Adesso è alla ricerca affannosa di una nuova figura dirigenziale, che non sarà comunque il numero uno sulla piazza”

