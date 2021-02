Juve, la bocciatura di Cassano fa infuriare i tifosi

La Juve si gioca probabilmente nel corso del prossimo mese la gran parte delle sue ambizioni stagionali. La squadra di Andrea Pirlo è chiamata alla rimonta in Champions League contro il Porto negli ottavi di finale (impresa non impossibile con il vantaggio del fattore campo), e deve continuare l’inseguimento all’Inter per rimanere in corsa per lo scudetto.

Si comincia con il match di oggi a Verona, con i bianconeri che sono chiamati a una vittoria su un campo molto ostico. Tre punti fondamentali per non perdere terreno dalle prime della classe e perché no magari cominciare a rosicchiare anche punti al Milan, impegnato nel big match contro la Roma.

La bocciatura di Cassano

Il Corriere dello Sport ha sentito Antonio Cassano che ha detto la sua sul momento del calcio italiano e anche sulla Juventus facendo riferimento in particolare a Cristiano Ronaldo: “E’ un flop – ha detto senza mezzi termini – ha fallito. Lo hanno preso per vincere la Champions e non ci è riuscito”. Nonostante i tantissimi gol segnati con la maglia della Juventus, per molti il portoghese avrebbe dovuto portare istantaneamente il maggior titolo europeo a Torino.

La reazione dei social

Le parole di FantAntonio non sono per nulla piaciute ai tifosi bianconeri a cominciare dal fatto che l’avventura di Ronaldo in maglia Juve e in Champions non si è ancora conclusa, soprattutto in considerazione del ritorno con il Porto assolutamente recuperabile. “Sono un analfabeta poteva dirlo – attacca Giorgio – e solo Zazzaroni poteva pubblicarla. La fortuna è che come Padovan non ne azzecca una”.

Anche Vega va all’attacco del fantasista barese: “Il problema non è lui, ci aspettiamo che dica una sciocchezza del genere. Il problema è che Zazzaroni lo pubblica in prima pagina come fosse la scoperta del secolo”. Le critiche principali sono proprio all’indirizzo del quotidiano: “Io mi chiedo che senso abbia intervistare un caso umano come Cassano. E’ patetico e pieno di invidia”.

