Juve, la carica dei tifosi: “Ripartiamo da loro”

La Juventus continua la sua rincorsa. I bianconeri sono ancora vivi e pronti a dare battaglia per un posto in Champions League fino all’ultima giornata. La vittoria con il Sassuolo consente alla squadra di Pirlo di mantenere la scia delle altre che vincono tutte rendendo il traguardo più difficile da raggiungere. Ma quella di Reggio Emilia è soprattutto quella dei record di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala che raggiungono i 100 gol con la maglia bianconera.

Eroe dei tifosi

Nel pomeriggio Gigi Buffon era stato protagonista di un incontro con i tifosi a Reggio Emilia, un gruppo di fan che ha voluto salutarlo dopo l’annuncio del suo addio. Ma nella gara di Sassuolo, Buffon dimostra di avere ancora grande classe come in occasione del rigore parato e i tifosi lo sottolineano: “A 43 anni è ancora il numero uno e di gran lunga colui che onora la maglia più di chiunque altro. Immenso”. Sono in tanti i tifosi bianconeri conerei che la pensano così: “Lo rimpiangeremo”, e ancora: “Con lui in porta eravamo in Champions, sono sicuro”.

L’incolpevole Ronaldo

Anche contro il Sassuolo va a segno Cristiano Ronaldo che realizza il 100esimo gol in tre stagioni con la maglia bianconera. Il calciatore portoghese, nonostante le polemiche che hanno investito anche lui, continua a segnare a ripetizione e per molti tifosi è il momento di smetterla di considerarlo come un problema: “Cristiano Ronaldo segna 100 gol in tre anni. I problemi sono evidentemente altri”, scrive Eduardo. Vito la butta sull’ironia: “Deve essere lui il problema perché ieri ha comprato la Ferrari invece di allenarsi”.

Ma c’è anche chi non si spiega l’atteggiamento di Ronaldo in alcuni momenti delle partite e della stagione come sostiene Antonio: “Non capisco perché tre giorni fa sembrava che gli erano entrati i ladri in casa mentre oggi sembra che stia giocando una finale. Io capisco sbagliare tecnicamente ma non si può avere un atteggiamento totalmente diverso, inspiegabile”. Anche Alberto la vede allo stesso modo: “I problemi sono quando cammina e trasmette l’atteggiamento sbagliato ai compagni”.

Doppio record

In una stagione difficile come quella che hanno vissuto i tifosi della Juventus, la notte di Reggio Emilia porta almeno alcune note positive. Oltre al record di Ronaldo, c’è anche quello di Paulo Dybala. Il calciatore argentino va a segno contro il Sassuolo e sale anche lui a quota 100 gol con la maglia bianconera: “Un barlume di romanticismo in questa stagione”.

SPORTEVAI | 12-05-2021 22:37