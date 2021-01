Ha scelto Instagram, Cristiano Ronaldo, per dare la carica i suoi e prepararsi al nuovo anno.

L’attaccante della Juventus ha postato la foto della ripresa degli allenamenti e ha scritto: “Nuovo anno, stessi obiettivi” per la serie, non si perde la concentrazione e si continua a lavorare sodo in chiave scudetto e non solo.

La Juve è chiamata all’impegno fuoricasa contro l’Udinese domenica alle 20.45.

