Juve, la denuncia dei tifosi: Ronaldo sotto attacco

Due pesi e due misure. I tifosi della Juventus alzano la voce dopo che è venuta a galla la positività di Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli, alle prese con un infortunio alla spalla che lo ha tenuto lontano dai campi per molte settimane, infatti è risultato positivo al Covid19 e non sarà disponibile per la SuperCoppa Italiana.

Il video incriminato

Ma nel caso dell’attaccante nigeriano del Napoli non si può parlare solo di sfortuna come testimonia un video rilanciato anche dalla Gazzetta dello Sport in cui si vede il giocatore fare festa senza indossare la mascherina e senza distanziamento sociale, in barba a tutte le regole che abbiamo imparato nel corso di questi mesi. Molti tifosi della Juve hanno preso spunto da questa situazione per far notare che se la cosa avesse riguardato Cristiano Ronaldo sarebbe nato un caso mediatico.

Una testi sostenuta anche da Mirko che sui social scrive: “Su Gazzetta il video di Osimhen che partecipa a un party in Nigeria senza mascherina né distanziamento. Solo io ricordo i titoloni dei giorni scorsi appena Ronaldo è volato a Dubai per il Natale? Mettete CR7 in questo video, chissà cosa succede a livello mediatico”.

Silvia prova a spiegare a modo suo il trattamento mediatico tra i due giocatori: “Il problema è alla base. Cristiano Ronaldo ha due caratteristiche: è il più forte in circolazione e gioca nella Juve. Osimhen gioca nel Napoli e non se lo fila nessuno a meno che non tirino in ballo la Juve che gli fa da rimbalzo per interessare le persone alla notizia”. Anche Sergio si scaglia contro i media: “La stampa, i media e i programmi sportivi marciano continuamente sugli ascolti che la Juve procura loro. Senza la Juve sarebbero nulla”.

Juve sotto attacco

Sono molto i tifosi della Juve a rivelare che in questo momento storico sentono la loro squadra sotto attacco. La sensazione generale sul mondo dei social è quella di una Juventus presa di mira da una certa parte della stampa con il dichiarato obiettivo di minare l’ambiente bianconero per impedire nuove vittorie. Ma nelle ultime ore oltre alla diversa copertura mediatico si è ovviamente tornato a parlare moltissimo, sia con ironia che non, della situazione Juve-Napoli. Molti tifosi bianconeri sono tornati sull’argomento per lanciare le loro accuse e la loro ironia verso il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

SPORTEVAI | 02-01-2021 09:12