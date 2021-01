Tifosi Napoli non perdonano: Farà la fine di Balotelli

Altro che auguri di buon anno: il 2021 per il Napoli e i suoi tifosi è iniziato come peggio non ci si poteva augurare. La notizia della positività al Covid di Osimhen era stata già una mazzata pesante ma quando ha cominciato a circolare il video del party organizzato dall’attaccante nigeriano per i suoi 30 anni, ripreso qualche giorno fa da alcuni ragazzi che hanno partecipato alla festa, è scoppiata la bufera. Si vede Osimhen che balla senza mascherina, regala mazzette di soldi ai presenti con sprezzo del denaro e un’assembramento di persone tale che fanno pensare che il contagio sia arrivato proprio in quella circostanza.

Osimhen manca da un mese e mezzo al Napoli

Il Napoli aspettava con ansia il rientro in campo di Osimhen, che manca da un mese e mezzo dopo l’infortunio rimediato con la sua nazionale e l’operazione alla spalla. Un calvario più lungo del previsto per varie complicazioni, tant’è che il giocatore è andato anche in Belgio a curarsi. Da Anversa però si è trasferito a Lagos per le feste ed è lì che è stato girato il video incriminato.

Il Napoli pensa a una multa severa

Furioso Gattuso, che contava di riaverlo almeno per la Supercoppa contro la Juve, e furiosa la società che starebbe pensando a una multa corposa ma i più arrabbiati sono i tifosi che si sfogano sul web.

I tifosi infuriati con Osimhen

In pochi provano a giustificare la “ragazzata” di Osimhen: “se fossi stato io a pagarlo questo “clown” l’avrei messo già alla porta, ridicolo, penoso e forse anche con un quoziente intellettivo al pari di un criceto (con tutto il rispetto per il criceto)” o anche: “Il filmato che gira sul web con te che sgretoli denaro a iosa è un’offesa per tutti i napoletani. ADL ti ha pagato a peso d’oro e tu lo ricambi facendo il clown”, oppure: “Stracomprato, infortunato e comunque strapagato, si permette pure il lusso di festeggiare; sapeva benissimo che sarebbe dovuto tornare in campo. Brutto torto alla società. Per lo scarso rendimento mostrato prima, io non me ne farei già più nulla.”.

Il web è un fiume di reazioni: “Sarà anche un rituale nigeriano ma in tempi di pandemia bisogna essere più responsabili verso se stessi, verso gli altri e nei confronti della società che ti paga lo stipendio” o anche: “Gli farei una bella multa. Sto moccioso deve imparare già Ora, sennò fa la stessa fine di Balotelli“. Infine uno juventino che nota: “Gioca in una squadra il cui presidente non rispetta le regole…perché avrebbe dovuto farlo lui?”.

SPORTEVAI | 02-01-2021 09:02