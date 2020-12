Osimhen k.o., il consiglio dei napoletani a De Laurentiis

La situazione di Victor Osimhen sta creando non pochi malumori in casa Napoli. L’attaccante nigeriano, infortunatosi in nazionale, sembrava ormai vicino al recupero, invece le ultime notizie parlano di un aggravamento della situazione che porterà il giocatore a non rientrare in campo prima del 2021.

Si allontana il rientro di Osimhen

Un vero problema per gli azzurri, anche se la squadra di Gattuso sta risentendo dell’assenza dell’ex Lille più sul piano del gioco che su quello dei risultati. Intanto i tifosi del Napoli non sono riusciti a trattenere la loro rabbia: Osimhen aveva iniziato benissimo la sua avventura col Napoli e non avere il nigeriano, alla lunga, potrebbe davvero penalizzare gli azzurri.

Il consiglio dei tifosi a De Laurentiis

Per alcuni tifosi il presidente Aurelio De Laurentiis dovrebbe agire e farsi risarcire per l’infortunio di Osimhen. “Le nazionali ci hanno rotto! De Laurentiis dovrebbe farsi pagare i danni”, scrive Michele su una pagina Facebook dedicata al Napoli. Anche Salvatore è d’accordo: “Bisogna chiedere i danni”.

“Poi quando il presidente si lamenta delle nazionali i tifosotti lo chiamano cafone…”, aggiunge Giovanni. Per Mario il caso Osimhen sembra assomigliare a quello di un altro azzurro: “Ecco un altro Milik, noi lo ripariamo e la sua nazionale lo scassa. Ma il problema sono i medici dello staff della Nigeria”.

Gallo la vede nera: “Se non si opera non torna neanche per giugno”. Salvatore, invece, è sarcastico: “Mi raccomando rimettiamolo in sesto per le prossime convocazioni nazionali”. Sasi, infine, sottolinea che, senza Osimhen, Gattuso dovrà dare spazio a un giocatore che finora non ha mostrato grande feeling con il gol: “E intanto giochiamo con Petagna!”.

SPORTEVAI | 13-12-2020 11:19