Juve, la rivincita agita i social: Non è serata per i Conte

La rivincita agita i social. Questa volta è la Juve a uscire sorridente da San Siro: suo il successo nel Derby d’Italia, un 2-1 che vale una mezza ipoteca sulla finale di Coppa Italia. Gli sfottò ai sostenitori dell’Inter sono spietati e ce n’è per tutti: Conte, Handanovic, Bastoni e…chi più ne ha, più ne metta.

Il rigore di Cuadrado

Dopo l’avvio difficile e la mezza papera di Buffon sul tiro di Lautaro – “Vai in pensione”, scrivono in molti mentre un tifoso particolarmente focoso s’inalbera: “Io non capisco perché Buffon per riconoscenza debba ancora giocare e Zoff no” – la Juve raddrizza la situazione con un rigore di Ronaldo. Il giornalista Tancredi Palmeri è indignato: “Cuadrado riscrive le regole della fisica: gli trattengono il braccio, e cade in avanti anziché cadere all’indietro”. Tanti supporter bianconeri replicano: “Gli trattengono il braccio, quindi è rigore”. E ancora: “Ma dai, rigore netto”. Mentre un utente prova a dare una spiegazione razionale: “Trattenuta=rigore. Poteva anche fare una giravolta e atterrare col naso, sempre rigore era”.

Quell’asso di Bastoni

Poi è il clamoroso errore di Bastoni a rubare la scena. “Quel pallone calciato da Ronaldo l’abbiamo spinto in porta tutti”, scherza un sostenitore della Vecchia Signora. “Sempre detto che quell’asso di Bastoni poteva sempre tornare utile”, affonda il coltello nella piaga un altro tifoso bianconero. “Ma vogliamo parlare di Handanovic? Grazie Samir, da stasera vogliamo un pizzico di bene anche a te”, infierisce un supporter.

“Non è serata per i Conte”

Nella ripresa, nonostante qualche pasticcio, la Juve tiene: “Secondo tempo osceno, ma chi se ne frega”, ammettono in tanti con franchezza. “Alzi la mano chi è dovuto correre subito in bagno dopo aver visto l’errore difensivo e il salvataggio di Demiral“, scherza un tifoso. “Avete visto l’espressione di Ronaldo al momento della sostituzione? Fossi in Pirlo sarei preoccupato”, scrive un altro. “Non è proprio serata questa per i Conte“, è invece l’ironia di un tifoso che abbraccia insieme calcio e politica.

“La grande esclusiva Rai”

Se i tifosi interisti si lamentano per la presunta faziosità della telecronaca Rai, lo stesso fanno gli juventini secondo cui Rimedio e Di Gennaro avrebbero mostrato simpatie per i nerazzurri nel corso della gara. “Ma avete sentito con quanta prudenza hanno evitato di dichiarare che quello su Cuadrado era rigore netto?”. E ancora: “L’inflessione delusa sul pasticcio Handanovic-Bastoni vale il prezzo intero del canone”.

SPORTEVAI | 02-02-2021 22:44