Juve, la soluzione per gennaio non scalda i tifosi: Acquisto inutile

29-10-2021 08:20

L’ultimo schiaffo è stato quello che ha fatto più male. La sconfitta col Sassuolo è stata una doccia d’acqua ghiacciata per la Juventus che sperava di essere uscita dal tunnel con la mini-striscia positiva. Niente da fare e tutto da rifare, mentre le rivali si allontanano sempre di più. Allegri e la società si sono sentiti, individuata la prima soluzione possibile. Ovvero ricorrere al mercato di gennaio perchè è palese che manca qualcosa a quest’organico. La lacuna più evidente resta il buco lasciato da Cristiano Ronaldo. Quei 30 gol stagionali che portava in dote Cr7 sono svaniti nel nulla.

Morata e Kean bocciati, la Juve vuole Vlahovic

Manca il centravanti, questa è la verità. Morata e Kean sono volenterosi ma non sufficienti per una squadra veramente ambiziosa. Sarebbero preziosi come rincalzi, non come titolari. Urge correre ai ripari e il nome che balla è uno solo. La Juventus è in contatto con l’entourage di Vlahovic per cercare di portare l’attaccante a Torino, magari già nel mercato di gennaio. Serve un contratto da 6 milioni a stagione e la Fiorentina ne chiede 60 per il cartellino del giocatore che a Firenze è sempre più contestato.

I tifosi non si scaldano al nome di Vlahovic

Qualche mese fa forse i tifosi della Juve avrebbero fatto i salti di gioia, ora invece accolgono con freddezza la notizia: “Un acquisto inutile. C’e’ Morata e comunque puoi portare chiunque, ma se non hai un gioco gli attaccanti non potranno mai fare gol se non episodicamente” o anche: “Per come la vedo io, moooolto meglio portare Soulé in prima squadra. Ma questo non è il nostro coraggio, preferiamo spendere 60 pippi per un attaccante di una squadra che ha segnato meno di noi in questo campionato” oppure: “Sono tre anni che si poteva prendere Dzeko ad 1ml + 3 ml di ingaggio. Vlahovic è scarso, Matri era 100 volte piu’ forte alla sua eta'” e ancora: “Prestito gratuito fino al 2065 poi 76 comode rate da pagare nei successivi 35 anni”.

SPORTEVAI