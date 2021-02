Juve, la speranza dei tifosi: “Rimediamo a quell’errore”

Mbappè e Haaland: sono questi i due nomi della settimana calcistica. L’attaccante del PSG ha demolito da sogno le ultime ambizioni di grandezza del Barcellona, il norvegese continua a fare gol ogni volta che mette piede in campo. Sono loro due i grandi protagonisti del calcio europeo. Ma se per Mbappè sperare di riuscirlo a strappare al PSG è praticamente impossibile, per l’attaccante del Dortmund qualche possibilità c’è.

Le vie del mercato

Nella prossima finestra di mercato è lecito attendersi che Haaland sarà uno dei pezzi pregiati, con le big europee tutte sulle sue tracce. E anche in un mercato decisamente in formato ridotto a causa Covid la sua clausola di 75 milioni di euro sembra assolutamente ragionevole dato il talento che ha mostrato. Ieri l’ultima perla con un gol in semirovesciata contro lo Schalke, semplicemente fantastico per chiunque e ancora di più per un ragazzone di 194 centimetri.

Social in fermento

Il gol del giocatore del Borussia ha fatto immediatamente il giro dei social stuzzicando la fantasia dei tifosi, in particolare quelli della Juve che con Haaland hanno una specie di conto aperto. Il giocatore infatti fu cercato dalla dirigenza bianconero prima del suo trasferimento a Dortmund ma secondo alcune fonti, la Juventus offriva solo un ruolo da comprimario al ragazzo che preferì l’esperienza in Budensliga.

“Mino Raiola è un genio – scrive Galurd – Clausola da 75 milioni per un giocatore come Haaland sono praticamente spicci. Sarà una guerra a chi offre più commissioni e stipendio”. La gran parte dei tifosi è convinto che il giocatore sia destinato alla Premier League ma c’è anche ovviamente l’opzione Real Madrid come sostiene Cristiano: “Il Real con lo stadio nuovo deve prendere un top per inaugurarlo, inoltre sono due anni che praticamente non fa mercato: uno tra lui e Mbappè è già a Madrid”.

Ma a sperare in un approdo italiano ci sono i tifosi della Juventus. Accanto a Cristiano Ronaldo sognano di avere un attaccante in grado di dominare ancora per molti stagioni: “Nella logica di Mino il prossimo step è una squadra tipo Juve, poiché il Real andrà su Mbappè”. Mentre Manuele cerca di non alimentare troppe speranze: “Sono una succursale del Bayern, glielo daranno e la clausola glie pagheranno in 10 anni. Inutile illudersi”, mentre Enrico è pronto allo scambio: “Diamogli i 30 milioni che diamo a Ronaldo”.

