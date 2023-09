Juve-Lazio, ecco come Maresca è stato giudicato dall'Aia, il giallo delle immagini e il video di Lotito

La direzione di Maresca è stata promossa dai vertici arbitrali. Spunta un video Lotito-Rocchi in Campidoglio: il patron scontento già prima della sfida dello Stadium.

18-09-2023 10:15

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

L’arbitraggio di Fabio Maresca in Juve-Lazio ha scontentato proprio tutti e in particolar modo l’ambiente biancoceleste che ha protestato scegliendo la via del silenzio stampa. Ma il fischietto partenopeo è stato promosso dai vertici arbitrali. E, intanto, spunta un video antecedente alla sfida dello Stadium in cui Lotito si confronta con il capo degli arbitri Rocchi in Campidoglio.

Lazio in silenzio stampa. Ma Rocchi promuove Maresca

A far infuriare la Lazio è stato il primo gol della Juve con il contatto Bremer-Immobile giudicato non falloso e quel recupero di McKennie con la palla forse uscita dal rettangolo verde. Ma non essendoci telecamere puntate sulle linee perimetrali lunghe, si è adottato il metodo linea e proiezioni con l’intervento del Var fuori protocollo. Da quanto filtra, però, la direzione di gara di Maresca è piaciuta a Rocchi. Ed è stata valutata con un 8.60, dunque promossa a pieni voti, dall’Osservatore Arbitrale, l’organo che giudica i direttori di gara. Resta, però, la gestione tutt’altro che lineare dal punto di vista disciplinare.

Juve-Lazio, l’azione contestata di McKennie e il problema delle immagini

Per valutare se la palla fosse uscita o meno dal terreno di gioco, è stato applicato il vecchio sistema di linea e proiezioni che veniva utilizzato per il fuorigioco, prima che entrasse in vigore quello semiautomatico. Il punto è che se le linee corte delle due porte sono coperte dalla Gol Line Tecnology, le due linee perimetrali lunghe sono prive di telecamere in linea. Questo ha spinto Irrati e Maggioni ha fare di necessità virtù, dal momento che tanto i replay quanto i fermo immagine non erano in grado di far chiarezza sull’episodio che ha fatto insorgere la Lazio.

Spunta un video del confronto tra Lotito e Rocchi

Già nei giorni precedenti al big match dello Stadium la Lazio aveva alzato la voce. Soprattutto dopo i due gol annullati al ‘Maradona’ in occasione della partita vinta contro il Napoli. Sul web spunta un video di un confronto tra il patron Claudio Lotito e il capo degli arbitri Gianluca Rocchi, avvenuto in Campidoglio prima di Juve-Lazio. Il vulcanico presidente affronta la questione fuorigioco passivo e attivo e poi cita come esempio Banda del Lecce, probabilmente in riferimento alla rete annullata a Guendouzi a Fuorigrotta. Rocchi preferisce non addentrarsi troppo, parlando comunque di situazione “border”. Insomma, non un semplice avvio di stagione per gli arbitri.