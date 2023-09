Juve-Lazio 3-1: il web bianconero acclama i suoi idoli, i laziali si infuriano

Vlahovic scatenato fa il pieno di consensi, i tifosi applaudono la scelta di non scambiarlo con Lukaku. Sugli scudi anche Chiesa, mentre i tifosi biancocelesti criticano arbitro, Sarri e la squadra

16-09-2023 18:02

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Inutile guardare la classifica, inutile riempirsi la bocca con espressioni roboanti dopo poche giornate di campionato e tutte le altre “grandi” ancora nel tunnel d’ingresso al campo: ma questa Juventus inizia a convincere, e soprattutto inizia a trovare il piacere di correre, giocare, e vincere.

Juventus-Lazio 3-1, nel segno di Vlahovic e Chiesa

Battere 3-1 la Lazio, reduce dal successo in casa del Napoli, non è cosa da poco: e farlo con un Vlahovic determinante e in grande spolvero, e con il solito Chiesa ormai recuperato, può confortare Allegri. I numeri parlano chiaro: 6 gol e 1 assist in due nelle prime 4 partite finora, i due ex viola sembrano aver trovato l’intesa e stanno iniziando a caricarsi l’attacco della Juventus sulle spalle. Ma non soltanto loro: ottima prova anche di Locatelli, rinfrancato dalla Nazionale, e del redivivo Mckennie, che è entrato in tutti e tre i gol ed ha limitato enormemente la pericolosità di Zaccagni, il più vivo dell’attacco biancoceleste.

Juve, l’entusiasmo dei tifosi alle stelle

E dopo tanta negatività, e tante polemiche extra campo (basti pensare a Bonucci e Pogba), sul web bianconero inizia a tornare il sereno. Come sottolinea Andrea: “Con allegri sarà difficile ma se sti due partono non li ferma nessuno”. Michele infatti batte su questo: “Benissimo così! Il migliore modo di rispondere sul campo dopo le “belle” notizie di questi giorni”. Ottorino aggiunge: “Sbavatura sul loro gol a parte, grande prestazione! Finalmente.. Grandi Dusan e Federico, ma bene tutti. Però la Curva, lo Stadio hanno aggiunto quelle emozioni, quel brivido”. Mentre Antonio punta il dito contro l’arbitraggio: ” Grande atteggiamento della squadra!! Arbitraggio di Maresca palesemente a sfavore (l’anno scorso ci buttó fuori Di Maria e Kean dopo le provocazioni di Izzo e Mancini, rimasti impuniti)”.

Il web compatto: meno male che Lukaku non è venuto

Massimo tributa il giusto applauso al protagonista di giornata: “Grande prestazione oggi, dobbiamo solo evitare cali che possono mettere in discussione partite dominate. Grande Vlahovic, questo è il vero attaccante che volevamo”. Mentre Mauro al solito accusa Allegri: “A dimostrazione che allegri è un pessimo allenatore è il fatto che sta trascinando la Juve chi doveva essere ceduto per Lukaku … Chiesa voleva andare via anche due giocatori fortissimi che stavano per essere regalati all estero e chissà chi c’era dietro queste indicazioni alla società”. Anche Simone applaude gli attaccanti: “Prima mezz’ora direi quasi perfetta, un Vlahovic implacabile, un Chiesa che anche oggi ha dimostrato che da seconda punta potrà segnare diversi gol, buona prova un po’ di tutti”. Ed allo stesso modo Antonio: “Ottima gara. L’errore di Bremer è da matita rossa. Ammonizioni (tipo Cambiaso) da evitare per perdite di tempo inutili… Vlahovic sta dimostrando sul campo che avevamo ragione noi nel volerlo tenere…”.

Lazio polemica: squadra in silenzio stampa

Molte polemiche ha però suscitato la decisione del Var di convalidare il primo gol della Juventus: l’azione nasce da Mckennie che tiene in campo un pallone prima di servirlo a Locatelli, autore poi dell’assist per Vlahovic. Secondo i laziali, la palla avrebbe superato completamente la linea del fallo laterale, pertanto l’arbitro avrebbe dovuto annullare il gol. La tecnologia ha invece dato parere contrario, ma tanto è bastato perché la dirigenza biancoceleste decretasse l’assoluto silenzio stampa di tutti i tesserati al termine della partita. Eppure, anche molti tifosi della Juventus si sono lamentati molto della direzione di Maresca, a loro dire troppo “largo di manica” con i cartellini gialli ai danni dei bianconeri (cinque ammoniti nella squadra di Allegri, uno in quella di Sarri).

I tifosi della Lazio accusano arbitro e squadra

Eppure, la rabbia sul web laziale resta, ma non tanto per le decisioni dell’arbitro, quanto nei confronti di squadra e tecnico. Marco infatti riassume: “Ragazzi ma davvero state dicendo che la palla è uscita, senza avere un’immagine dalla prospettiva corretta? Non dico che sia certamente dentro, ma come si fa ad essere certi che sia uscita se la ripresa è laterale?”. Pio invece è infuriato: “Una buona partita contro la Juventus a cui è riuscito tutto perfino di segnare giocando una palla nettamente uscita dal campo”. Mentre Alessandro non cerca alibi: “Oggi una difesa veramente inguardabile, il terzo gol non lo prendono neanche in terza categoria ed anche sugli altri due ci sarebbe da dire. Bisogna invertire la rotta e anche velocemente altrimenti non si va da nessuna parte”. Giorgiana invece è amara: “Abbiamo giocato pure bene ma abbiamo difficoltà a buttarla dentro. Ciro, Marusic e Pedro fuori forma. Abbiamo perso certezze in difesa. Il primo gol la palla sembrava uscita fuori, la voglio rivedere. Peccato, ora testa all’Atletico“.