Juventus, Bremer si scusa per l'errore contro l'Inter

Il suo tocco di mano ha permesso a Lukaku di pareggiare i conti dal dischetto.

05-04-2023 09:14

Per colpa del suo (ingenuo) fallo di mano nei secondi finali del match, la Juventus è stata costretta la pareggio nella gara d’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Un errore grave che ha macchiato una prestazione, fino al momento del tocco di mano, pressoché perfetta.

Bremer, via social, si è scusato per l’errore che ha portato al rigore trasformato da Lukaku: “Dispiace per il risultato, dovevo fare meglio. Andremo a Milano con ancora più grinta e ancora più fame. Uniti… fino alla fine”, le sue parole sul proprio profilo Instagram. Insomma, deluso ma anche pronto a rifarsi nella gara di ritorno a San Siro.