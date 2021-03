Juve, Marelli spiega perché arbitro ha sbagliato tutto nel finale

Juve, Marelli spiega perché l’arbitro ha sbagliato tutto nel finale

Ci sono state molte polemiche – e anche pareri discordi – sull’arbitraggio di Kuipers ieri in Juventus-Porto. Il fischietto olandese non ha avuto una serata facile, ha dovuto estrarre parecchi cartellini, ha fischiato un rigore e si è trovato spesso in difficoltà. Il perché lo spiega Luca Marelli. L’ex arbitro comasco sul suo canale youtube analizza la gara ai raggi X ma soprattutto calca la mano su un aspetto.

Per Marelli Kuipers in difficoltà per colpa dell’età

Dice Marelli: “Kuipers ha arbitrato molto bene per 75′ poi è calato fisicamente, bisogna essere lucidi fisicamente e lui a 48 anni è in calo, non è un caso che i problemi maggiori li abbia avuti nei supplementari, è andato un po’ in bambola anche a livello disciplinare ed era in grandissima difficoltà fisica. Bisogna pensarci bene per alzare il livello d’età. Io ho 49 anni e mi alleno ancora ma se prima potevo fare 10 km senza problemi, ora dopo 5 km accuso fatica. Pensiamoci prima di alzare il limite di età. Kuipers è un grande arbitro ma anche a loro capitano serate negative e questa è stata una serata negativa, faccio fatica a capire chi lo ha promosso in sede di commento”.

Gli errori di Kuipers ai raggi X

“Primo episodio dopo 2′: testa di Morata deviato dal portiere Marchesin ma sarebbe stato annullato un eventuale gol per fuorigioco. Al 17′ il rigore per il Porto. Se conoscete la mia linea sui rigori sapete cosa penso del contatto tra Demiral e Taremi, Kuipers non fischia subito poi dà il penalty ma trovo sia una decisione eccessiva. Per me questi non sono rigori ma in questi casi il Var non può intervenire. Successivamente Taremi interviene male su Demiral, Kuipers sorvola ma lo avvisa che era già il secondo fallo ma questo era da ammonizione”.

“Nell’episodio dell’espulsione l’arbitro ha esitato troppo ed ha lanciato il messaggio che fosse una seconda ammonizione a comando, da quel momento ha perso il controllo della partita. Al 61′ protesta della Juve per un mani di Uribe colpito dal tentativo di spazzare di Pepe: ci sono 3 metri tra i due giocatori e questo non è rigore. Dopo il secondo gol di Chiesa l’arbitro Marchesin, da terra, infastidito da Morata che sta per andare ad abbracciare Chiesa, alza una gamba e colpisce lo spagnolo. Kuipers in quel momento si era già girato. Doveva essere ammonito ma il Var non poteva intervenire perché non era condotta violenta ma un colpetto antipatico senza la volontà di far male”.

Per Marelli c’era rigore su Ronaldo

“Nei supplementari, specie nel primo, c’è stata una continua rincorsa di Kuipers a una gara che ha rischiato spesso di sfuggirgli di mano. Al 96′ fallo di Sarr su Ronaldo ma non c’è l’ammonizione, poi la Juve perde palla a centrocampo e Alex Sandro fa fallo ma anche qui non c’è giallo: evidentemente per mancanza di ossigeno e di lucidità da parte dell’arbitro. Al 100′ viene fischiato fallo inesistente a Chiesa che invece aveva anticipato un avversario, figurarsi le proteste per un secondo giallo. Al 102′ l’episodio più controverso l’intervento di Marchesin su Ronaldo, per me è un rigore che si può assegnare. Un portiere non può entrare in questa maniera, con le gambe entrambe sollevate. Ronaldo viene colpito sulla gamba. Infine non c’era rigore per fallo su De Ligt ma qui è stato anche fortunato l’arbitro.

SPORTEVAI | 10-03-2021 12:12