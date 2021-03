"Non ci mettete neanche la faccia", l'accusa dei fan bianconeri

C’è modo e modo di perdere. Sul campo – sia pur con tanti rimpianti per aver regalato l’andata e il primo tempo del ritorno agli avversari – la Juve è uscita a testa alta dalla Champions al netto di errori clamorosi costati carissimo ma fuori ha deluso forse anche di più. Il particolare l’hanno notato in tanti: a parte Pirlo, obbligato a farlo, chi è venuto a commentare l’ennesimo flop Champions in sala stampa? Cuadrado, Chiesa e de Ligt ma non si è visto nessun senatore. Nè Ronaldo ma soprattutto nessuno della vecchia guardia, nè i dirigenti.

Capello se la prende con Bonucci

Sotto accusa ci va per primo Bonucci, messo in mezzo in tv da Capello su Sky: “Il capitano non è chi scambia il gagliardetto, ma colui che mette la faccia nei momenti di difficoltà; il gruppo storico, gli anziani che quando vincevano si presentavano e adesso che perdono non si presentano“.

I tifosi delusi dai senatori della Juve

Fioccano le reazioni: “Ma un dichiarazione….di Buffon….Bonucci…Chiellini…c’è stata…?? Altro che cani….leoni…e min.. varie” o anche: “Sottovalutate il fatto che i senatori potrebbero non essere andati a parlare perché non d’accordo con l’allenatore. E nemmeno Agnelli si è fatto vedere”, oppure: “Tra quelli che si sono presentati, DeLigt ha attaccato i compagni dicendo che avevamo iniziato a giocare troppo tardi. Non proprio d’aiuto… Ripeto: sicuri che vada tutto bene? Non sarà che la supponenza di Pirlo ha indispettito qualcuno?” e infine: “Come al solito,quando si perde, Bonucci Chiellini e Buffon non si presentano mai ai microfoni. Ridicoli. Senza attributi. Fuori dalla Juventus”.

SPORTEVAI | 10-03-2021 10:34