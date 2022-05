Juve, Max Allegri elogia Chiellini e si concentra sul futuro

20-05-2022 18:01

In vista del match della Juventus contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Jtv: “Quella di domani sarà una bella partita contro una squadra che ha l’obiettivo di centrare l’Europa. Troveremo un ambiente caldo e noi dobbiamo divertirci”.

Juventus, Allegri vuole battere la Fiorentina

Allegri non vuole fare regali e proverà a vincere l’ultima di campionato, come dimostra la rosa che avrà a disposizione contro i Viola. “Andremo tutti a Firenze a parte Danilo, Chiesa e De Sciglio. Poi gli altri sono tutti disponibili. Rientra McKennie che magari farà un pezzetto di partita. Che match mi aspetto? Credo che sarà una partita aperta con tanti gol. Poi di solito nel finale di stagione in queste sfide ci sono tanti gol”.

Juventus, Allegri commenta l’addio di Chiellini

Contro la Fiorentina sarà l’ultimo match con la Juventus per Giorgio Chiellini: “Cosa lascia Giorgio? Un’eredità pesante perché comunque è stato un giocatore straordinario e lo è tuttora perché domani gioca – continua Allegri -. Anche a livello morale avrà lasciato ottimi insegnamenti ai giocatori che restano in spogliatoio”.

Max Allegri però adesso deve pensare anche al futuro e vuole lavorare specialmente sui giovani. Tra quelli che hanno stupito maggiormente il tecnico bianconero c’è Miretti. Il mister toscano spiega cosa lo ha colpito del centrocampista 18enne: “L’affidabilità e la serenità con cui gioca Fabio. Mi ha stupito perché è 2003 e gioca con la serenità e la tranquillità di un veterano“.

La Juve del futuro per Allegri

Infine, Max Allegri ha chiuso parlando delle caratteristiche che secondo lui dovrà avere la Juve del futuro: “Le caratteristiche sempre che deve avere una squadra che punta a vincere e che lotta per tutti gli obiettivi per cui partecipa. Bisogna migliorare sicuramente la stagione di quest’anno. È vero anche che abbiamo una buona base da cui partire”, ha concluso il tecnico bianconero.

OMNISPORT