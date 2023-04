Juve, Milik ne fa 5: sarà lui il titolare?

Nella partitella alla Continassa il polacco ha segnato cinque gol candidandosi come sostituto di Vlahovic contro lo Sporting Lisbona

11-04-2023 11:13

Arkadiusz Milik vuole fortissimamente una maglia da titolare contro lo Sporting Lisbona, in Europa League, giovedì prossimo alle 21 all’Allianz. E lo ha fatto capire a Massimiliano Allegri nella partitella di allenamento disputata alla Continassa dalla Juventus. Il polacco si è letteralmente scatenato, segnando cinque gol. Resta per ora in ballottaggio con Moise Kean per sostituire Dusan Vlahovic, infortunatosi a Roma contro la Lazio e che molto difficilmente sarà della partita.

Milik, a Torino, aveva segnato nei gironi contro l’altra squadra portoghese, il Benfica. E ora spera di ripetersi contro lo Sporting.