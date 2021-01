Juve, monta la polemica: Gol di De Paul da convalidare

Anno nuovo, polemiche vecchie. Dopo le proteste bianconere di fine 2020, a inizio 2021 sono gli altri a lamentarsi per presunti favoritismi alla Juventus. Anche dopo un 4-1 c’è spazio per le recriminazioni, in particolare per il gol annullato all‘Udinese in avvio di partita che, probabilmente, avrebbe potuto cambiare il destino della stessa. La rete non concessa a De Paul per un tocco con la mano in principio d’azione divide stampa e opinionisti. Era da convalidare o è stato giusto annullarla?

De Paul, Palmeri all’attacco

Per la Gazzetta dello Sport, ad esempio, la decisione del discusso Giacomelli è stata corretta. Non così per il giornalista Tancredi Palmeri, che dal suo profilo Twitter attacca: “Il gol dell’Udinese annullato per tocco di mano fortuito nella costruzione, l’anno scorso era irregolare. Ma quest’anno hanno cambiato: si valuta influente il tocco di mano fortuito solo nell’immediatezza del gol, quindi era da convalidare il gol”. E ancora: “Bisogna scindere tra fallo e tocco di mano. Il fallo di mano è sempre punibile nella costruzione. Il tocco di mano nella costruzione è derubricato. Quello di De Paul è tocco di mano, sul braccio in corsa (e forse il tocco sembrerebbe anche provocato da movimento di Bentancur)”.

De Paul, l’analisi di Ziliani

Anche Paolo Ziliani è una furia su Twitter. “Cara Gazzetta – scrive – o le nuove disposizioni dicono che il gol va annullato solo se il mani viene compiuto nell’immediatezza del tiro (quindi non il mani di De Paul), oppure dicci perchè non fu annullato alla Juventus vs l’Atalanta, quando il VAR poteva, per questo mani di Cuadrado“. Spazio anche per una battuta: “Chiamare Giacomelli al VAR per annullare un gol contro la Juventus è come chiedere al Papa se gli va di dire una preghiera al buon Dio“.

Gol annullato in Juve-Udinese, le reazioni

“Arbitri di serie A sempre più scandalosi, non sanno nemmeno il regolamento”, scrive un follower di Ziliani. “Il gol va annullato nell’immediatezza per falli di mano involontari o meno (Ramsey). Se non si rientra nell’ immediatezza vengono considerati i falli di mano solo volontari e che contribuiscono a far mantenere il possesso al giocatore in quel momento in fase offensiva”, è la certezza di Stefano. Più polemici i followers di Palmeri, tra cui tanti juventini. “In questo caso il fallo di mano è stato interpretato come fallo di gioco azione non regolare: il giocatore controlla e si porta avanti il pallone con la mano …… quello che dice il nuovo regolamento è il tocco di mano nella prossimità del gol volontario o involontario…capre”, contrattacca Fabrizio. “Quindi quel tocco di mano per lei è regolare? Hahahah è un fallo di mano è va punito. Il cambio della regola non centra niente in questo caso”, chiosa un altro utente.

SPORTEVAI | 04-01-2021 10:32