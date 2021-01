Juve, i tifosi esultano: “Dipende tutto da lui”

La Juventus riprende la marcia. I bianconeri non potevano mancare l’appuntamento con la vittoria (dopo quelle conseguita da Milan e Inter) e non sbagliano battendo l’Udinese e continuando la loro rincorsa al primo posto in classifica. Dopo un avvio di gara non bellissimo, è Cristiano Ronaldo a portare davanti ai suoi e a dimostrare ancora una volta di potersi far carico di tutta la squadra.

Il protagonista

La Juve resta aggrappata al suo fenomeno. Cristiano Ronaldo va nuovamente a segno dimostrando di essere il vero faro della squadra di Andrea Pirlo. Sui social i tifosi bianconeri esultano per la doppietta del portoghese: “E’ sempre il protagonista, non c’è niente da fare”, commenta Mirko. O come scrive il giornalista Riccardo Cucchi: “Il problema di Ronaldo? E’ di chi non ce l’ha”. E c’è chi non pensa ai gol ma a quello che CR7 fa nel corso della partita: “Ronaldo in scivolata sulla trequarti e ripartenza, quasi tira in porta da dentro l’area. Fuoriclasse”.

Ma c’è anche chi vede dietro lo strapotere del portoghese un problema per i bianconeri: “Il problema della Juventus degli ultimi tre anni? E’ che se Ronaldo non decide la partita, l’allenatore non sa che negli pigliare”. Aldo è ancora più severo nei confronti della squadra: “Juventus imbarazzante. Sempre Ronaldo a togliere le castagne dal fuoco”.

Il gol annullato

Nel corso della partita i social si dividono per il gol annullato all’Udinese da parte del Var e di Giacomelli. Una decisione che scatena la reazione del giornalista Paolo Ziliani: “Chiamare Giacomelli al Var per annullare un gol contro la Juventus è come chiedere al Papa se gli va di dire una preghiera al buon Dio”. Un commento che scatena immediatamente la reazione dei tifosi: “Solo in Italia un arbitro che fa un disastro recente in Milan-Roma viene ripescato e messo di nuovo in pista”, commenta Salva.

C’è chi come Vincenzo si sofferma sul regolamento: “Il fallo di mano c’è. Ma era stato detto che sarebbe stato rilevanti per il Var solo nel caso in cui il tocco fosse stato determinante da parte dell’attaccante che segna il gol. Quindi la chiamata Var non doveva esserci. O mi sbaglio?”.

