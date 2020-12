Ziliani apre il fuoco su Caressa, tifosi scatenati

In una serata in cui la Juventus prende tre gol da una Fiorentina che pareva in enorme crisi prima di arrivare all’Allianz Stadium, sui social molti tifosi bianconeri quasi sorvolano sui presunti errori arbitrali di La Penna. Nel corso della gara, invece, Fabio Caressa ha più volte sottolineato in telecronaca i passaggi a vuoto del fischietto, in particolare la sua scelta di non avvalersi del Var sul presunto rigore non concesso per fallo di Castrovilli su Cristiano Ronaldo e sul mancato rosso a Borja Valero.

Ziliani attacca la telecronaca di Caressa

L’insistenza del giornalista di Sky Sport ha sollevato qualche ironia da parte dei tifosi delle altre squadre, oltre che da alcuni colleghi. Tra tanti, il più pungente è stato Paolo Ziliani, che su Twitter ha commentato con il solito sarcasmo il fervore di Caressa nella telecronaca.

“Detto che se Lapenna avesse espulso Borja Valero per doppio giallo non ci sarebbe stato nulla da dire – ha scritto nel suo post il giornalista de Il Fatto -, non so se siete d’accordo: per fortuna non arbitra Caressa, invece che 0-3 saremmo 4-3 per la Juve con quattro rigori di CR7”.

I follower si scatenano contro il giornalista di Sky

Il tweet di Ziliani ha naturalmente aperto il fuoco dei suoi follower sul collega di Sky Sport. “Incredibile Caressa, incredibile. Parla di due interventi come se si trattasse di falli nettissimi, quando invece non c’è niente”, il commento di Attila.

“Un poco di acqua e zucchero a questi due”, aggiunge Fabio, postando la foro di Caressa e Beppe Bergomi. “Esatto, sicuramente il giallo ci stava – spiega Amos – Ma sento dagli autorevoli commentatori due rigori netti per la Juve. Falsità e totale incomprensione del gioco del calcio”.

Anche Cristina non ci sta: “È stata una telecronaca a dir poco ridicola. Tutto questo servilismo e sudditanza da parte della quasi totalità dei giornalisti Sky è stomachevole”.

“Caressa imbarazzante, oggi veramente imbarazzante. Ogni contatto è rigore ormai”, il parere di Luca. Infine non solo ora “bacchetta” Ziliani: “Caressa non lo chiama CR7 ma Cristiano, perché sono fratelli, capìto?”.

SPORTEVAI | 23-12-2020 11:20