Marelli fa chiarezza su casi moviola Inter, Roma, Napoli e Juve

Non è stata una giornata esente da errori arbitrali quella di ieri: numerosi i casi da moviola e le proteste, tanti cartellini e rigori dati o negati. A far chiarezza sui casi della domenica ci pensa Luca Marelli. L’ex arbitro comasco sul suo canale Youtube analizza in particolare le gare di Inter, Napoli e Juventus.

Per Marelli c’è un rigore negato al Crotone

Marelli parte da Inter-Crotone e sottolina gli episodi da rivedere: al 33′ sul 2-1 c’è un contatto tra Reza e Vidal, l’arbitro Aureliano si trovava a pochissimi metri, ha alzato leggermente la mano destra col fischietto verso la bocca perché ha avuto la sensazione del fallo ma non ne aveva la certezza. E’ stato richiamato al Var: il pestone è difficile da vedere ma il rigore è netto. Al 54′ c’è un contrasto in area con un tocco di mano di Brozovic che sembra casuale ma rivedendo l’azione per me è rigore: Brozovic cerca il pallone col braccio. Al 59′ l’Inter chiede un rigore: ci sono due coppie in area, con Luperto che si aiuta con le braccia con Skriniar ed anche Lukaku col difendente, giusto lasciar correre.

Marelli contesta il mancato recupero a Cagliari e Milano

Si passa a Cagliari-Napoli “è stata arbitrata benissimo anche se la ripresa non è stata per niente semplice: bravo l’arbitro sul rigore al Napoli ma sottolineo che sia scorretto fischiare al 90′ anche se la gara era già chiusa, come in Inter-Crotone. Ci sono anche gli scommettitori che devono essere tutelati dando tutto il recupero. Ricordiamo anche che la differenza reti non sarà ininfluente a fine campionato in caso di arrivo a pari punti. E’ un malcostume non dare recupero con le partite già chiuse. Collina una volta ce lo consigliò ma dopo due mesi cambiò idea. Tre minuti in più o in meno non cambia nulla ma se il regolamento lo prevede il recupero deve essere giocato sempre”

Per Marelli Chiffi ha arbitrato bene all’Olimpico

In Roma-Samp Chiffi per Marelli ha arbitrato bene. “Un solo episodio: contrasto in area tra Tonelli e Mkytharian, la spinta di Tonelli c’è, il Var però non può intervenire. Per me il rigore poteva essere assegnato”.

Infine Juventus-Udinese: “Ci sono state due reti annullate e chiariamo una cosa che fa confusione. Il tocco di mani di De Paul è evidente, lui sapeva di aver controllato col polso sinistro e dopo l’annullamento non ha detto una parola. Giusto per me annullare. Al 43′ c’è un contatto in area tra Bonucci e Pussetto, non conta che il pallone venga toccato o meno per valutare l’irregolarità di un intervento ma la dinamica di un’azione non può essere ignorata e qui non c’è assolutamente nulla. Non è rigore. Al 51′ gol annullato alla Juve: Ramsey tira, Musso rinvia e Ramsey da terra in modo involontario tocca col braccio destro, si rialza e segna. Qui si tratta di immediatezza e del nuovo regolamento sul mani in attacco e il gol va annullato”.

SPORTEVAI | 04-01-2021 10:20