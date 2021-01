Juve-Napoli: Andrea Agnelli riaccende la polemica dopo Supercoppa

La sua scarsa propensione alla produzione di commentari via social ha reso ogni post, ogni tweet firmato da Andrea Agnelli un caso. Una sorta di anomalia, di sintetica manifestazione di presidio anche di quei veicoli spesso preferiti, anche dalle società, ai mezzi tradizionali. Dopo la vittoria della Supercoppa Agnelli, giunto al trofeo numero 18 da presidente della Juventus, ha rimarcato di essere il numero uno bianconero più vincente della storia:

“Sono dieci anni di fila che vinciamo un trofeo… pas mal, ma il più bello sarà sempre il prossimo #finoallafine”.

La vittoria della Supercoppa della Juventus: gioia Agnelli

La Juventus ha centrato un obiettivo che, nel corso della sfida con il Napoli al Mapei Stadium di Reggio Emilia, è parso a tratti inaspettato. Ma questo primo trofeo stagionale, raccolto da Andrea Pirlo neo allenatore, rappresenta la sequenza di risultati vincenti e opportuni a imprimere una svolta a una compagine spesso incerta, complicata e ancora da interpretare che ancora non ha trovato la sua identità. Ma che raccoglie comunque un importante riconoscimento, proprio contro il Napoli.

La rivalità Agnelli-De Laurentiis

A rinsaldare, sottolineare e rinforzare quella rivalità, la contrapposizione di stili e interpretazioni e posizioni che Agnelli e Aurelio De Laurentiis interpretano in Lega, nella gestione, ovunque probabilmente. Anche questo commento, per quanto succinto, si colloca in questo quadro, dettaglio che non è sfuggito ai più attenti sensibili alle polemiche scatenate dalla vicenda Juve-Napoli.

Juve-Napoli infinito, nuovo smacco bianconero

Proprio perché il presidente bianconero non è un assiduo frequentatore dei social network che utilizza raramente, ma con la costante Napoli almeno nelle ultime settimane.

Lo scorso 7 gennaio, ricorderete, Andrea Agnelli dopo la vittoria in campionato contro il Milan aveva postato i due pullman della Juventus fuori dallo stadio di San Siro e in molti hanno pensato che quel messaggio fosse rivolto alla compagine azzurra per quanto accaduto ad ottobre, quando non si presentarono a Torino perché bloccati dall’Asl prima della partenza nel timore si potesse innescare un possibile focolaio Covid nel gruppo di giocatori in campo.

E adesso il secondo tweet in meno di un mese, dopo una lunga assenza, proprio dopo aver sconfitto il Napoli di De Laurentiis e aggiunto questa Supercoppa ai trofei in bacheca.

VIRGILIO SPORT | 21-01-2021 09:40