Juve-Napoli: nessun provvedimento per i cori razzisti a Kean

Nuovo episodio di razzismo in Serie A, questa volta passato del tutto impunito. All’Allianz Stadium, alcuni ululati razzisti provenienti dal settore ospiti sono stati indirizzati nei confronti del giocatore di casa Moise Kean, giovane attaccante classe 2000 della Juventus.

L’episodio era stato chiaramente catturato dai microfoni a bordo campo e aveva suscitato scalpore, ma il Giudice sportivo non ha preso alcun provvedimento. Decisione che ha causato una forte indignazione tra i bianconeri, dove anche una voce grossa come il rampollo di casa Agnelli Lapo Elkann ha voluto manifestare il proprio dissenso sui social:

“Vogliamo provvedimenti e non frasi di circostanza #SiamoTuttiKean. Anche a capienza ridotta gli idioti negli stadi non mancano. Che siano ululati contro Kean, Koulibaly, Maignan o cori contro Vlahovic non fa differenza. Basta”.

