Juve, occhi sul gioiellino dell'Est: i tifosi approvano

La Juventus pensa a un colpo dalla Russia. Gli occhi del club bianconero, secondo numerose e accreditate indiscrezioni, si sono concentrati su Khvicha Kvaratshkelia, attaccante esterno del Rubin Kazan. Classe 2001, nazionale georgiano, ha nel dribbling ubriacante e nel piede vellutato i pezzi forti del suo repertorio. Qualcuno l’ha già definito un colpo “alla Paratici“, che già la scorsa estate ha sorpreso tutti con McKennie, prelevato da semi-sconosciuto dallo Schalke 04 e rivelatosi un buon acquisto.

Juve, chi è Kvaratshkelia

Inserito nel 2019 dall’Uefa tra i 50 giovani più promettenti del panorama europeo, nella stagione attuale ha messo a segno quattro gol e sfornato otto assist in 23 presenze con la maglia del Rubin Kazan. Il campionato russo non è al livello delle migliori leghe europee, ma molti hanno già etichettato Kvaratshkelia come “il miglior giocatore georgiano di sempre”. Un’investitura decisamente impegnativa per un ragazzo di appena vent’anni, che nell’ultima finestra di qualificazioni mondiali ha segnato in tre giorni prima alla Spagna, poi alla Grecia.

Kvarathskelia, anche il Milan interessato

Nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento del Milan per il calciatore. A consigliarlo a Maldini un ex compagno di squadra proprio in rossonero, forse davvero il miglior georgiano di sempre, almeno fino a oggi: Kaladze. La valutazione del giocatore secondo il Rubin? Dieci milioni. Dal Milan hanno risposto all’agente “le faremo sapere”, nel frattempo si è inserita la Juventus.

Juve, i tifosi: “Prendiamolo e vendiamo Bernardeschi”

Pochi i sostenitori della Vecchia Signora che hanno già sentito parlare di Kvaratshkelia, molti invece quelli che conoscono bene i giocatori impiegati da Pirlo nel ruolo: “Vendiamo Bernardeschi e prendiamo questo”, scrive senza mezzi termini un supporter bianconero in un gruppo Facebook. “Di solito quando si muovono su certi giocatori non sbagliano”, è la certezza di un altro supporter. “L’ho visto contro la Spagna, è fortissimo”, assicura un esperto di calcio internazionale.

SPORTEVAI | 20-04-2021 10:59