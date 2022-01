Juve, ora il suo talento può esplodere e i tifosi lo vogliono in campo

19-01-2022 15:30

La Juventus affossa la Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia e si prende i quarti. Un 4-1 firmato da Cuadrado, Rugani, Dybala e Morata che vanifica la rete del momentaneo 2-1 messa a segno dal neo acquisto blucerchiato, Andrea Conti. Nella serata praticamente perfetta dalla Juventus, oltre al risultato, c’è la nota positivissima di Marley Aké, che prende il posto di Cuadrado al 75′ e in meno di 3′ costringe Augello al fallo che porta al rigore del definitivo poker bianconero, messo a segno da Morata.

Aké, da un anno a Torino

Prelavato lo scorso gennaio dall’Olympique di Marsiglia, il centrocampista della Juventus U23, è un classe 2001 dall’ottima prospettiva. Mancino naturale, Aké predilige agire sulla fascia destra per rientrare in campo e puntare la porta. Con l’Under 23, Aké ha sedici presenze condite da due reti. Duttile e pronto a sacrificarsi anche come terzino, con la Samp il giovane franco-ivoriano ha dimostrato di poter dire la sua e regalare più di un guizzo interessante alla Vecchia Signora.

Juve, tifosi tra timori e speranze per Aké

Pronto per il salto in prima squadra? Dopo il quarto d’ora di Coppa, i tifosi della Juventus sembrano già essere convinti e chiedono a Massimiliano Allegri di provare a concedergli altra chance. Qualcuno commenta: “Sperando di non rivederlo nel 2024” e ancora: “Mi raccomando, tenetelo in panca“. Un altro tifoso scrive: “Il Futuro” e un altro sottolinea: “Aké subito in 1^ squadra“.

C’è poi chi scherza sarcasticamente: “Lo avete visto ieri sera? Bene ora non lo vedrete mai più con Allegri…“, chi non ci crede nemmeno: “Tanto non giocherà più, che ci illudiamo a fare”, oppure: “Destino infelice: o plusvalenza, o trucidato da Allegri“. Altri tifosi lo vedono già al posto di un Kulusevski, che resta ancora un oggetto del mistero: “Più Akè e meno Kulu“, e ancora: “Fatelo giocare al posto di Kulu però”, “Al posto di Kulusevski subito“.

Non mancano poi i paragoni illustri. In tanti rivedono nell’ex Marsiglia il miglior Douglas Costa: “Ma da quando è tornato Douglas Costa?”, domanda un tifoso e ancora: “Il nuovo Douglas Costa“, “Douglas Aké”. Ma i dubbi restano e i precedenti portano a commenti come: “Tranquilli tanto adesso lo giriamo a qualche squadretta come con tutti i giovani che abbiamo”, “Mi raccomando, teniamolo in under 23 altri 5 anni e poi in prestito alla Sampdoria, al Cagliari e infine cediamolo all’Olympiacos e roviniamo la carriera anche a lui. Guai a puntare su di lui”.

