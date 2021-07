Juve, Paratici vuole soffiare ai bianconeri un colpo di mercato

Prima collisione di mercato tra Fabio Paratici e la Juventus. L’ex direttore sportivo bianconero, ora al Tottenham, ha messo nel mirino uno degli obiettivi di mercato della Vecchia Signora, Miralem Pjanic.

Il centrocampista bosniaco è in uscita dal Barcellona, che per far quadrare i conti sta lavorando per liberarsi degli esuberi e pensa alla rescissione del contratto dell’ex bianconero, reduce da una stagione da incubo in blaugrana.

Pjanic è tornato in orbita Juventus dopo l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina dei torinesi: il mister toscano ha espresso il suo gradimento per il rientro del giocatore, sempre titolare durante la sua prima esperienza da allenatore della Vecchia Signora.

La Juve deve però fare i conti con Manchester United, Psg e soprattutto Tottenham: secondo il Daily Express proprio Paratici è pronto a sfruttare i trascorsi in comune in bianconero per tentare l’assalto al giocatore, con cui avrebbe già allacciato i primi contatti.

Paratici ha inoltre bloccato uno dei gioielli degli Spurs che la Juventus aveva preso di mira negli ultimi mesi, Harry Kane: “Tenerlo non è solo un obiettivo mio, ma anche quello del club. Non vedo l’ora di vederlo giocare dal vivo. In questi anni sono stato molto fortunato, ho visto all’opera grandissimi giocatori e grandissimi attaccanti”.

“In questo momento Kane è uno dei migliori attaccanti del mondo. È un giocatore speciale perché abbina un fisico da bomber d’area a una tecnica super raffinata. Siccome fa tanti gol, pochi considerano quanti assist fa. È un vero uomo squadra. Per ora non l’ho sentito, non l’ho voluto ancora disturbare perché è concentrato sugli impegni con la Nazionale”.

OMNISPORT | 05-07-2021 17:47