Juve, Paul Pogba lancia un messaggio d'amore

07-06-2022 16:14

Tra i tanti tormentoni di questo calciomercato c’è anche il possibile, se non quasi certo ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Stando alle ultime l’affare sarebbe ormai concluso con le visite mediche già fatte.

Paul Pogba: cosa c’è nel futuro?

Al momento Paul Pogba non pensa al futuro o meglio tiene le orecchie aperte ma si gode le vacanze negli Stati Uniti. Secondo Corriere dello Sport il “Polpo” avrebbe già raggiunto l’intesa per il suo ritorno in maglia bianconera e si sarebbe sottoposto a un primo giro di visite mediche e quindi si aspetterebbe solo l’ufficialità. Di certo la Juve rievoca bei ricordi con 9 trofei vinti in ben 4 anni.

Le parole di Pogba: messaggio alla Juve

Intervistato ai microfoni di Uninterrupted, anche se non in maniera esplicita, Pogba ha parlato di futuro e di come vorrebbe sentirsi in questa ultima fase della sua vita. “Sto prendendo il mio tempo, pensando e unendo i vari pezzi. Voglio solo il meglio, voglio giocare a calcio ed essere me stesso. Devi essere a tuo agio dove giochi e con le persone con cui giochi. È la cosa più importante. Tutti vogliono sentirsi amati, tutti ne hanno bisogno. È sempre bello sentirsi gratificati, anche quando cresci è bello sentire che le persone apprezzano chi sei e le cose che fai. Ogni tanto capita di non sentirsi bene con se stessi e quando qualcuno ti viene a dire ‘tranquillo, va tutto bene, può succedere’ ti dà una grande spinta. È importante sentire certe cose dai propri compagni di squadra”.

Paul Pogba, l’affare è ormai fatte

Con queste parole sembra che Pogba abbia dato addio al Manchester United dove fu ceduto 6 anni fa per 105 milioni di euro: 72,5 alla Juventus, il resto al suo agente, il compianto Mino Raiola. Ora così riportarlo alla Juve sarebbe fondamentale per la Juve di Allegri, un colpo insieme a quello di Di Maria che non dispiacerebbe ad Allegri e farebbe bene a tutto l’ambente.