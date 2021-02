Juve, Pirlo rimane senza il suo vice: due turni di stop a Baronio

Stavolta il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha deciso di rafforzare la sua posizione rispetto ad un tema specifico e lo ha esternato anche tramite la squalifica inflitta a Roberto Baronio.

Il collaboratore tecnico di Andrea Pirlo è stato infatti squalificato per due giornate, dopo le dure proteste nei confronti di Orsato al termine del primo tempo di Juventus-Roma.

La sanzione inflitta a Baronio è arrivata per le seguenti motivazioni:

“per avere, al 45° del primo tempo – si legge nel comunicato della Lega -, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un’espressione insultante”. I bianconeri dovranno dunque rinunciare a Baronio per due turni. E in una giornata in cui non sono state inflitte espulsioni.