24-07-2022 10:56

Non arrivano buone notizie da Los Angeles per i tifosi bianconeri, costretti a registrare il primo problema fisico della stagione. La prima tegola in casa Juventus cade sulla testa di Paul Pogba. Il centrocampista francese, tornato alla casa base dopo sei anni a Manchester sponda United, conferma la sua fragilità e fa crescere i timori dei tifosi.

Juve, Pogba costretto a fermarsi

Il campione del Mondo è stato costretto a fermarsi durante il primo allenamento ad LA, dove la squadra guidata da Massimiliano Allegri è impegnata nello Juventus Summer Tour 2022, torneo che, dopo il successo 2-0 contro il Deportivo Guadalajara la porterà ad affrontare le affascinanti gare contro il Barcellona (nella notte tra martedì 26 e mercoledì, alle 2.30) e il Real Madrid (calcio d’inizio alle 4 del mattino di domenica 31 luglio).

Juve, Pogba esce sorretto dai sanitari

A costringere il Polpo a interrompere l’allenamento, un problema al ginocchio, causato probabilmente da un movimento non naturale, che lo ha costretto ad abbandonare con largo anticipo il terreno di allenamento della Loyola Marmount University. Pollice alzato e sorriso a trentasei denti ai compagni di squadra, ma attimi di apprensione, per un Pogba che esce dal campo zoppicando sorretto dal personale medico.

Non sono previsti accertamenti per Pogba

Secondo le prime indiscrezioni, le condizioni del mediano non destano grandi preoccupazioni. Per il momento, infatti, non sono previsti esami strumentali, ma un semplice stop precauzionale agli allenamenti e naturali valutazioni di rito. Ci si augura, ovviamente, che non sia nulla di grave, ma sui social i tifosi della Vecchia Signora non nascondono i propri timori. Qualcuno ironizza: “Tranquilli, ci sono Miretti, Fagioli e Rovella. Centrocampo al completo” e un altro tifoso chiede: “Vi prego, ditemi che Pogba sta bene.. io non posso aprire Twitter e farmi venire un infarto, ci muoio sul colpo così“.

Pogba, tifosi Juve in ansia e arrabbiati

I commenti sono veramente tanti. “Mi dicono che Pogba sta iniziando anche qui a infortunarsi ogni 2 partite…auguroni, un vero affare!“, sentenzia un tifoso, e poi: “Ho bisogno di essere tranquillizzato su Pogba ne va della mia salute“, “Speriamo bene”, e non manca chi ricorda: “Ecco perché Pogba è un plus per il centrocampo ma non è e non può essere quello che se lo prende sulle spalle tutta la stagione. Ne serve un altro“. Infine, un tifoso tuona: “Io me li ricordo i Giornalisti e i Capiscers, quelli informati bene, quando dicevano che avremmo cambiato preparatore atletico. E invece il mago Folletti continua a colpire..“.