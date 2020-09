Juve-Samp, Gianluca Frabotta: ecco chi è l'uomo nuovo di Pirlo

La prima di Andrea Pirlo ha emozionato, per il suo calcio, per le implicazioni e le incognite scaturite dall’avvento in panchina di un profeta del calcio totale come lo è stato in campo. E poi quell’inconveniente, quel dubbio che porta a una soluzione per la sua Juve che porta il nome di Gianluca Frabotta.

Pirlo e la scelta di schierare Frabotta nella sua Juve

A sinistra non gioca Luca Pellegrini, che a breve sarà altrove, e nemmeno Mattia De Sciglio, in panchinae anche lui eterno partente. La prima Juve della stagione ha segnato l’ingresso in campo di Gianluca Frabotta, classe 1999, terzino sinistro noto per la spinta e il coraggio, che ha già nel curriculum nazionali giovanili a livello di Under 18, Under 19 e Under 20.

Formatosi nel Bologna, è passato poi al Renate, Pordenone, per poi fare ritorno in Emilia e infine alla Juventus U23.

Frabotta e l’annuncio di Pirlo: il retroscena

Come riporta la Gazzetta, Pirlo gli ha parlato due giorni fa anticipandogli l’eventualità che potesse giocare: Gianluca ha incassato, si è allenato con la prima squadra come negli ultimi mesi e ha centrato un obiettivo importante.

Sarà titolare fino a quando, oggi c’è da domandarsi in questo day after? Non è affatto scontato, né che sia lui l’uomo su cui punta Pirlo, né che la società gli riservi una sorta di immunità rispetto alle manovre di mercato in essere. Proprio Mattia De Sciglio è stato a un passo dalla Roma, ora tutto è cambiato o così pare. Luca Pellegrini partirà e Genova sembra la destinazione più probabile, al momento. Mentre Alex Sandro resterà fuori.

Juve: la situazione mercato di Frabotta e della fascia sinistra

Frabotta, dicevamo, è un giocatore che ha conquistato obiettivi importanti ma non sarebbe titolare nella Juventus. Romano, è cresciuto con il Bologna e nel 2018-19 ha giocato in C con il Renate e il Pordenone, promosso in B a fine campionato. Alla Juve è arrivato nell’ultima stagione invece ha corso in fascia per la Juve U23, esordendo in prima squadra in A contro la Roma il primo agosto.

VIRGILIO SPORT | 21-09-2020 10:13