Juve, Sarri e Ronaldo sotto accusa: "Ora non possiamo fare di più"

Non solo Maurizio Sarri, anche Cristiano Ronaldo è finito nel mirino dei tifosi sui social dopo la bruciante sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli. Dopo la spenta prestazione contro il Milan, CR7 ha deluso anche all'Olimpico con gli azzurri e molti juventini si sono spazientiti con il fuoriclasse portoghese, che per la prima volta nella sua carriera ha perso due finali consecutive (la prima la Supercoppa di Doha contro la Lazio).

Sarri dopo la partita parla così della sua stella: "L'ho visto come gli altri a livello di condizione fisica. Gli manca quel pizzico di brillantezza che gli consente di fare le cose nel modo migliore, in questo momento può succedere. Ai miei giocatori ho detto poco, ero molto arrabbiato e deluso. Ora meglio stare in silenzio, poi ne parleremo più tardi o domattina".

"C'è delusione per i ragazzi, per la società e per i tifosi. In questo momento non possiamo esprimere molto di più, un po' per la condizione fisica e un po' per qualche assenza importante. Abbiamo cercato di pressare meno alti per tenere una maggiore tenuta alla distanza, la partita l'abbiamo fatta con buoni livelli di applicazione ma in questo momento ci manca brillantezza. Abbiamo una squadra basata sulle individualità e quindi senza brillantezza si fa fatica. Non credo ci manchi cattiveria, perché stasera abbiamo mostrato applicazione. I nostri giocatori sono individualisti, hanno facilità a saltare l'uomo e in questo momento facciamo più fatica".

"Il Napoli ha vinto meritatamente perché ha tirato meglio di noi i rigori. Nel finale si è reso pericoloso, ma dopo mezz'ora di partita ho avuto la sensazione che potesse finire 0-0".

SPORTAL.IT | 18-06-2020 00:38