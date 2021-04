Juve senza Ronaldo, le "scuse" di Pirlo non convincono i tifosi

Che la stagione della Juventus non sia delle più esaltanti è sotto gli occhi di tutti. Nelle ultime settimane, però, specie dopo il bel successo contro il Napoli nel tanto chiacchierato recupero della terza giornata, i bianconeri sono tornati a dire la loro in campionato, almeno per la corsa a un posto Champions. Certo, il discorso scudetto sembra ormai essere definitivamente naufragato, ma i campioni d’Italia in carica faranno di tutto per chiudere la stagione nel migliore dei modi. Due, ovviamente, gli obiettivi rimasti e da non farsi scappare: mantenere il piazzamento che vale la qualificazione alla prossima Champions League e mettere in bacheca la Coppa Italia. In entrambe i casi, guardando la cosa dalla prospettiva odierna, a fare da ago della bilancia c’è l’Atalanta, prossimo avversario dei bianconeri in campionato e finalista in Coppa Italia.

La Juve e il fattore Ronaldo

Detto questo, arrivare all’importante primo atto di questo confronto diretto senza Cristiano Ronaldo rappresenta un problema non da poco per i bianconeri. A corroborare la tesi e a ribadire come Cr7 resti fondamentale per questa Juve ci pensano i numeri. Le tre assenze del portoghese in campionato sono coincise con tre pareggi 1-1, in partite sulla carta abbordabili. È successo due volte a inizio stagione, con Crotone e Verona, per la positività al Covid di Cr7 e una per scelta tecnica contro il Benevento.

Pirlo sull’assenza di Ronaldo

Certo, un pareggio domani contro l’Atalanta non sarebbe un risultato malvagio, ma i tifosi sembrano non aver gradito le giustificazioni di Pirlo in merito all’assenza di Ronaldo a Bergamo, che ha spiegato:

Abbiamo fatto le giuste valutazioni e quando Cristiano ha giocato è perché stava bene, purtroppo le tre gare in nazionale hanno portato a questo accumulo. Anche lui mi diceva che in nazionale avrebbe dovuto giocare solo due partite. Poi c’è stato quel gol fantasma con la Serbia e il mancato raggiungimento dei sei punti che lo ha costretto a giocare anche la terza, altrimenti sarebbe tornato a Torino prima. Un accumulo di tutto, di viaggi e partite, può portare alla stanchezza. L’ha detto anche Guardiola, ci sono state troppe partite. Le rose sono troppo corte e queste sono le conseguenze.

I commenti di tifosi alle parole di Pirlo

Tesi in parte condivisibile, ma che i tifosi bianconeri sui social dimostrano di non accettare. E fioccano i commenti negativi. Ci prova anche il noto giornalista di fede interista, Fabrizio Biasin, a schierarsi con il tecnico bianconero, ma con poco successo. Nel suo tweet, Biasin scrive: “Pirlo: Ronaldo salta l’Atalanta, ha un problema al flessore. Inesperto sì, fortunato no“, ma per i fan bianconeri la sfortuna c’entra poco e piovono commenti contro Pirlo: “Tanto avremmo perso comunque, almeno adesso ha la scusa, altro che sfortunato..”, “Credo sia anche molto fortunato. Quando non hai attribuiti di lasciarlo in panchina ma lo vorresti succede questo, vuol dire che sei anche fortunato”.

Non manca poi chi esulta e crede che l’assenza di Cristiano possa favorire il gioco della Juve: “Senza Ronaldo la Juve gioca meglio“, “secondo me sarà proprio l’assenza di Ronaldo che permetterà alla Juve di vincere contro l’Atalanta”, ma c’è anche chi sottolinea il problema della rosa corta: “La Juve quest’anno non ha mai avuto i 3 attaccanti disponibili per non più di 2 partite consecutive… però Pirlo non è capace ad allenare, ok”, “Andiamo a Bergamo con 2 attaccanti di ruolo…un fallimento che ha responsabilità certe in società”. Non mancano ovviamente gli sfottò: “Ma credo lo tenga a riposo per la Champions”, scrive qualcuno e ancora: “Non vuole dare la maglia a Gosens” e chi sottolinea ironicamente: “L’importante, per la Juve, è che non si infortuni Orsato“.

