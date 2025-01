Juve Stabia, il closing con Brera Holdings è ufficiale: e dal Napoli un super colpo per puntare alla A

Definito il passaggio di quote che porterà gli americani ad assumere la maggioranza del club entro marzo: dal mercato un regalo per Pagliuca, l'attaccante Sgarbi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La Juve Stabia diventa internazionale e sogna a occhi aperti la Serie A. Le Vespe di Castellammare di Stabia, quinte in classifica nel campionato cadetto, hanno ufficializzato il closing con Brera Holdings, la società che nel giro di pochi mesi rileverà la maggioranza delle quote del club. Una new entry di respiro internazionale, dall’asset decisamente solido e intenzionata a investire, per continuare a volare sempre più in alto.

Juve Stabia a Brera Holdings: futuro a stelle e strisce

Nell’ultimo giorno del 2024, presso uno studio notarile, la S.S. Juve Stabia 1907 e Brera Holdings hanno chiuso la prima fase della cessione delle quote societarie, come annunciato nel corso di una conferenza stampa datata 9 dicembre. Il 22% delle quote del club è passato alla società con a capo Daniel McClory che, come si legge in una nota diffusa dal club stabiese, “ha adempiuto agli accordi sottoscritti che porteranno la Brera ad arrivare al 38% totale delle azioni entro il 31 gennaio 2025 e al 52% delle quote entro il 31 marzo 2025“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il presidente Langella: “Tifosi, ora investite nel club”

Soddisfazione per la chiusura dell’accordo è stata espressa dal presidente Andrea Langella: “Siamo soddisfatti del lavoro fatto di comune accordo con la Brera Holdings con il fondamentale supporto della Zephiro Investments e il suo socio fondatore Joseph Grosso. Sono felice di aver reso internazionale una società con una storia importante come la Juve Stabia che nei suoi 117 anni di storia non aveva mai avuto un socio estero, questo nell’ottica di migliorare ulteriormente il nostro brand e portarlo a livello internazionale”.

Chi è Daniel McClory, il nuovo socio della Juve Stabia

E ancora: “Do il mio personale benvenuto in società a Daniel McClory che oggi diventa socio del nostro Cda che vedrà come presidente dello stesso Filippo Polcino, oggi Amministratore Unico, e come consigliere dalla nostra parte l’attuale direttore operativo Oreste La Stella. Ai nostri tifosi dico che oggi, più di prima, possono addirittura investire nella Juve Stabia acquisendo azioni della Brera e questo nell’ottica di crescita ulteriori del nostro club”.

Juve Stabia e Napoli, accordo raggiunto per Sgarbi

E come primo atto del nuovo corso, arriva un colpo di mercato che la dice lunga sulle intenzioni della Juve Stabia di spingersi verso obiettivi ambiziosi: Lorenzo Sgarbi, attaccante esterno di proprietà del Napoli, otto reti lo scorso anno nell’Avellino e in forza al Bari nella prima parte di questa stagione, giocherà con le Vespe. L’accordo col club di De Laurentiis è stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto e contro riscatto: il Napoli, insomma, manterrà un’opzione sul futuro del 23enne, che avrà modo di crescere e ritagliarsi uno spazio maggiore rispetto a quello goduto a Bari, dove quest’anno ha collezionato appena sei presenze. Un graditissimo regalo per mister Pagliuca, che ora alla A può fare più di un pensierino.