“Juve su Donnarumma": giornalista Sky massacrato sui social

In tempi di social network basta un’anticipazione di mercato – forse un po’ azzardata, ma legittima – per scatenare una vera tempesta. È quello che è capitato a Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport che segue da vicino le vicende del Milan, attaccato pesantemente su Twitter dai tifosi rossoneri per una notizia lanciata poco prima del confronto tra i rossoneri e la Juventus.

L’ANTICIPAZIONE. “Attenzione al futuro di Donnarumma – diceva Di Stefano prima della gara, poi persa dal Milan a causa di un gol di Dybala -, ha un contratto in scadenza tra due anni”. E ancora: “Attenzione agli sviluppi di mercato nei prossimi mesi, quando il Milan tornerà a discutere il contratto di Donnarumma. Per me non dobbiamo escludere nulla, neanche un futuro con la Juve. Oggi è difficile e complicato dirlo, ma attenzione a quello che succederà al futuro di Donnarumma”.

Parole, quelle di Di Stefano, che hanno fatto infuriare i tifosi milanisti, che già devono soffrire per le prestazioni altalenanti della propria squadra in questo campionato. La reazione del popolo rossonero s’è manifestata su Twitter con il lancio di un hashtag piuttosto esplicito: #PeppeDiStefanoOut. Hashtag che è diventato virale, fino a scalare la classifica dei top trend del popolare social network.

LE REAZIONI. “Più che per la pseudo notizia su Donnarumma, a me ha sempre dato l’impressione di uno che gode per le disgrazie del Milan”, l’accusa di Lumaca. “Sicuramente un interista sotto copertura…”, aggiunge Valerio, mentre Matteo manifesta un disagio che va al di là dell’episodio di domenica sera: “Sono anni che sopportiamo questo soggetto, domenica ha esagerato dando Donnarumma possibile alla Juve prima della partita. Non fa bene al Milan, gli è permesso di dire quello che vuole. Questi soggetti contribuiscono a peggiorare il clima”.

Mentre per Harry è l’atteggiamento di tutti i giornalisti ti Sky a non essere accettabile. “Non mi unisco assolutamente agli insulti, ma di certo condivido il concetto che molti, forse troppi, giornalisti di Sky vogliono rubare la scena agli eventi che semplicemente dovrebbero raccontarci. Si atteggiano troppo da fenomeni. Volare basso bambini”.

Su Twitter, però, c’è anche chi difende Di Stefano, come Lorenzo: “Ma è colpa di un giornalista se siete più vicini alla serie B che alla Champions?”. E anche tra i rossoneri c’è chi assolve il giornalista, come Jack: “Addirittura #PeppeDiStefanoOut? Ma quanto siete beceri e cattivi… Ma, del resto, gli esaltati del web non brillano per intelligenza. Poi magari vien fuori che ha pure ragione, le vostre fonti sono decisamente più attendibili, vero?”.

