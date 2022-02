Juve, subito Vlahovic e Zakaria: tifosi in delirio, ma c'è un caso

06-02-2022 22:35

Li hanno comprati apposta. Vlahovic e Zakaria hanno subito cambiato volto alla Juve. Steso il Verona, che all’andata aveva inflitto uno dei ko più brucianti all’armata di Allegri, proprio con i guizzi e le prodezze degli ultimi arrivati. Il serbo, in particolare, è già l’idolo incontrastato della tifoseria. Ma anche lo svizzero, che a molti ricorda Matuidi, è subito entrato nel cuore dei sostenitori bianconeri. Unica nota stonata? La faccia storta di Dybala al momento della sostituzione.

Juventus-Verona: Vlahovic a segno dopo 13 minuti

Ci mette 13 minuti Vlahovic a lasciare subito il segno. Gol sull’uscita di Montipò e juventini in delirio, allo Stadium e anche sui social. Tra i primi a twittare c’è addirittura il tifoso vip Ezio Greggio, che aveva “profetizzato” l’acquisto del bomber poco prima di Natale: “Ho fatto bene a comprare Vlahovic a dicembre? Eh!”. Domenico allora fa un appello al comico: “Ottima decisione Ezio. Se t’avanza qualche spicciolo portaci pure Pogba“. Antonella invece è spietata: “Sento fegati scoppiettare”. Mentre Beppe è in estasi: “È l’attaccante di cui avevamo bisogno”.

Juventus-Verona, lampi bianconeri nella nebbia

Ma è tutta la Juve che sembra girare meglio. Clio sottolinea l’armonia del gruppo: “Ma Dusan che fa subito la ‘Mask’ a Dybala non è iconico?”. Jake invece punta i riflettori su un altro protagonista: “Va bene Dusan Vlahovic, ma vogliamo dire che il recupero di Danilo è fondamentale per la Juventus?”. Il giudizio di Freddy79, invece, è fuori dal coro: “Non capisco perché siete tutti così esaltati: io non sto vedendo una grande Juve, anzi non sto vedendo proprio la partita”. Colpa della nebbia, che confonde anche ZenPsyche: “I movimenti di Denis Zakaria mi ricordano quelli di Matuidi. Forse perché lo guardo da così lontano”.

Anche Zakaria va a segno: la Juve vola con i nuovi

Nella ripresa, proprio quando il Verona preme alla ricerca del pareggio, arriva il raddoppio firmato proprio dall’altro nuovo acquisto: Zakaria. “Vlahovic e Zakaria hanno rivitalizzato tutta la Juve, Dybala e Rabiot su tutti”, scrive Vincenzo. Francy Fer ha un solo rammarico: “La Juve gioca bene e io non riesco a vederla”. Vedono tutti invece la smorfia di Dybala quando Allegri lo richiama in panca: “Ma che toglie Dybala porca miseria”, attacca Dyblahovic. E anche Denise è rammaricata: “Che faccia Paulino al momento della sostituzione”.

