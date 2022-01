Bufera a Firenze su Vlahovic, è mistero sulla profezia di Ezio Greggio

25-01-2022 08:53

Per la città di Firenze si profila un altro “tradimento”. Dusan Vlahovic come Federico Bernardeschi o Federico Chiesa e, viaggiando indietro nel tempo, come lo stesso Roberto Baggio. Da eroi viola a stelle della Juventus: troppo per i tifosi della Fiorentina, che della Vecchia Signora proprio non vogliono sentir parlare in nome di una rivalità che affonda le sue radici nel passato. È bufera nel capoluogo toscano sull’attaccante serbo, in partenza per Torino. Gli ultras della Fiesole gli hanno “dedicato” uno striscione d’addio non propriamente affettuoso.

Vlahovic, striscione polemico dei tifosi viola

All’esterno dello stadio Franchi, in prossimità della curva Fiesole, nella tarda serata di ieri si è materializzato uno striscione dal contenuto eloquente e molto polemico nei confronti del giovane bomber: “Il rispetto non si conquista con i goal! Vlahovic gobbo di m…!”. E altre scritte offensive sono comparse in città. La storia dei roboanti”sgarbi” di mercato, peraltro lautamente pagati, sembra destinata a continuare. Per Baggio il popolo viola inscenò vere e proprie proteste di piazza, oggi non si arriverà a tanto. Ma i tifosi non hanno gradito il sì di Vlahovic agli storici rivali.

Vlahovic alla Juve, Greggio l’aveva previsto

Intanto sul web tiene banco una clamorosa profezia sul passaggio di Vlahovic alla Juventus, quella di Ezio Greggio. Durante la puntata di Tiki Taka dello scorso 21 dicembre, il comico e conduttore di Striscia la Notizia affermò con assoluta certezza: “Vlahovic è già della Juve. L’ho detto tutto”. Lì per lì lo scoop di Greggio scatenò l’ilarità dei presenti, in primis un divertito Cruciani. Oggi però quelle parole non fanno più ridere, ma inducono i sostenitori bianconeri ai sogni più dolci.

La vicenda Vlahovic tiene banco sui social

Sui social l’hashtag #Vlahovic è in top trend da giorni. Il giornalista Maurizio Pistocchi è caustico sul possibile affare: “A Firenze la prendono malissimo, ma Vlahovic non sarà nè il primo nè l’ultimo. Questo è il Calcio, senza bandiere e senza cuore”. Massimo fa sapere: “Io sarei andato all’Arsenal“. Molti chiedono: “Come lo pagherà la Juve che ha ancora il mutuo per Chiesa?”. Anche la ‘soffiata’ di Greggio fa discutere. “Chissà da chi ha avuto il pizzino”, si chiede Fabio. “Beh che ci fossero discussioni in corso non era certo un mistero, semmai è strano che con tanti esperti di mercato l’annuncio l’abbia dato proprio Greggio. È lui o non è lui? Ceeerto che è lui”, ironizza Davide.

