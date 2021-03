Juve, tifosi in coro: Abbiamo bisogno di loro

Seppur incerottata, la Juventus ritrova il sorriso e i tre punti battendo lo Spezia allo Stadium in una partita tutt’altro che agevole. Dopo le sofferenze nel primo tempo, i bianconeri fanno festa nella ripresa ritrovando un atteso protagonista – Morata – e completando l’opera con Chiesa e Ronaldo.

In ritiro a Lourdes

Che non sia una serata liscia come l’olio lo si capisce ancor prima che la partita cominci, con l’infortunio occorso in fase di riscaldamento a De Ligt. “Mi sa che è meglio portare tutti in ritiro a Lourdes“, commenta sconsolato un tifoso. “Ma secondo voi è un caso che si verifichino tutti questi infortuni?”, chiede un altro. “Chissà perché però si fanno male solo i bravi, chi ci fa disperare è sempre al top della forma”, ironizza un utente su Twitter.

Pirlo sotto accusa

Ben presto le critiche si spostano dalla cattiva sorte alla…cattiva gestione di Pirlo, vera o presunta che sia. “Anche lo Spezia ci dà lezioni di calcio”, scrive con rammarico un tifoso su Facebook. “Ma la Juve ha le maglie celesti? Ah no, siamo noi quelli presi a pallonate”, incalza un altro supporter. “Partita complicata? Ma complicata che, avete capito che stiamo giocando con lo Spezia?”, punge un tifoso inviperito. Mentre un altro dà suggerimenti all’allenatore: “Finché gioca gente come Rabiot e Betancur…Ma possibile che Pirlo non veda Fagioli al posto di Rabiot? Potrebbe essere uno che crea un po’ di gioco?”.

La svolta nella ripresa

Nel secondo tempo entrano Bernardeschi e Morata e confezionano il gol del vantaggio. “C’è tremendamente bisogno di un centravanti come Alvaro”, sottolineano in tanti sui social. “Ma vogliamo parlare del clamoroso impatto sulla partita di Bernardeschi? Non sembra neppure lui”, scrive un altro tifoso che alterna bastone e carota. “Finalmente l’ha buttata dentro al secondo tentativo, stava riuscendo a mangiarsi pure questo gol”, è la strana esultanza di un supporter dopo il raddoppio di Chiesa. “Ma davvero vogliono disfarsi di questo qui?”, domanda incredulo un altro utente dopo il tris di Cr7. Ovazioni nel finale pure per Szczesny dopo il rigore parato a Galabinov: “Almeno in porta non siamo mai in emergenza”.

