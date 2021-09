Juve, tifosi sul piedi di guerra: “Gli unici a rispettare le regole"

Federico Chiesa non prenderà parte alla trasferta di sabato contro il Napoli. La decisione è arrivata solo da qualche ora ma tanto è bastata per scatenare la polemica sui social. Il giocatore della Juventus si è sottoposto questa mattina agli esami strumentali con la risonanza magnetica che ha dato esito negativo, ma lo staff medico bianconero insieme a quello tecnico hanno deciso di tenere fuori il giocatore in via precauzionale.

Una vera e propria tegola per la Juventus che si presenterà allo stadio Diego Armando Maradona in piena emergenza visto che anche i sudamericani potrebbero non essere del match dopo il rientro tardivo dagli impegni della nazionale. Allegri potrebbe essere costretto a rinunciare infatti anche a Danilo, Alex Sandro, Betancur e Dybala che potrebbero tutti partire dalla panchina.

Tifosi Juve sul piede di guerra

Sui social monta la protesta non tanto per la decisione della società ma per quanto sta affrontando la Juve in questo momento, con Chiesa che si è infortunato nel corso del suo impegno con la nazionale di Mancini e lascia la squadra alla vigilia di una gara difficile e in un momento complicato: “Tanto ne possiamo fare a meno con tutti i campioni che abbiamo – scrive Salvo – e poi possiamo steccare una partita in campionato, d’altronde siamo a punteggio pieno”.

Carlito invece è arrabbiato: “Giusto non rischiarlo, però che si sia procurato questo problema con la nazionale fa girare le scatole”. Anche Roberto la pensa allo stesso modo: “L’unico che ha lasciato la nazionale per un problema vero. Alla fine ci troviamo senza Chiesa e senza i sudamericani. Agnelli potrebbe farla una chiamata a De Laurentiis per rinviare la partita”. Mentre c’è chi fa notare: “A parti invertite sarebbe successo il finimondo. Senza sudamericani e senza Chiesa, e nessuno che parla di un campionato falsato”.

SPORTEVAI | 09-09-2021 21:16