Nel sistema parallelo che i social hanno instaurato, rispetto ai meccanismi mediatici, succede che diventi dominante, addirittura un caso un video nel quale Max Allegri sprona con una certa dovizia Federico Chiesa, il talento più interessante della sua Juve a cortomuso.

Un filmato quasi rubato che nelle ultime ore è diventato indiscusso leader nelle conversazioni social dei bianconeri.

La Juve esplosiva di Allegri

La Juventus è schierata contro l’Udinese al meglio delle sue possibilità e, com’è noto, non ha sbagliato confermando il suo filotto di vittorie consecutive senza incassare gol. Man of the match Danilo, che ha siglato la rete decisiva a pochi minuti dal termine e, sui social, Allegri che ha esposto la sua autentica verve verbale in un incontenibile richiamo a Chiesa davanti ai tifosi che ne hanno immortalato frasi e gesti dai posti alle sue spalle.

Il video in cui esplode Allegri: tifosi in estasi

Un video già di culto: a qualche ora di distanza dal triplice fischio, il bianconero più osannato tra i tifosi è stato proprio il tecnico toscano, spesso osteggiato e criticato da parte dei sostenitori bianconeri, per via delle sue scelte concrete e poco inclini a esibire un calcio tecnico e di livello adeguato alle aspettative degli juventini.

Come vedrete da questo video, l’ira di Allegri è incontenibile: l’allenatore nelle battute finali dell’incontro, infatti, Allegri ha rivolto un urlo piuttosto eloquente nei confronti di Federico Chiesa, gridandogli:

“Fermala ‘sta c***o di palla, un po’ di co****ni!!!”.

La strategia di Allegri pre Napoli-Juve

I tifosi bianconeri applaudono, sul finire di questa scena, in estasi quasi per queste frasi da spogliatoio e intercettate dagli smartphone per l’energia che ha voluto trasmettere a fine gara.

Un atteggiamento, quella di Max teorico del cortomuso, che pare sia molto più gradito di quanto ascoltato e sentito anche nella conferenza stampa pre partita di Napoli-Juventus all’indirizzo dell’amico e rivale Luciano Spalletti.

