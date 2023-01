12-01-2023 12:14

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La Juventus non può spendere grandi somme sul mercato in questo momento, ma così rischia seriamente di perdere quello che da anni ormai è il sogno di Massimiliano Allegri: Sergej Milinkovic-Savic. Il campione della Lazio piace anche all’estero e negli ultimi giorni due club di Premier League hanno fatto la prima mossa per tentare di acquistare il serbo: si tratta di Arsenal e Newcastle.

Juve attenta, i club di Premier su Milinkovic-Savic

Dopo un corteggiamento durato anni, ma mai sfociato in una trattativa concreta, la Juventus rischia seriamente di vedersi soffiare Sergej Milinkovic-Savic da un club di Premier League. A riferirlo è Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, secondo cui Arsenal e Newcastle avrebbero compiuto entrambe la prima mossa per provare a portare il campione serbo via dalla Lazio.

Milinkovic-Savic, contatti con Arsenal e Newcastle

“Arsenal e Newcastle sono i due club inglesi che hanno parlato con l’agente di Sergej Milinkovic-Savic (Mateja Kezman) negli ultimi giorni, mostrando interesse per il centrocampista della Lazio”, scrive Schira su Twitter. Si tratta di una novità importante, perché fino ad ora nessun club della Premier si era concretamente mosso per il giocatore biancoceleste, nonostante l’interesse mostrato anche da altre società nelle scorse stagioni.

Secondo Schira, però, la Lazio è pronta a fare muro. “Lotito non vuole venderlo e spera di prolungare il suo contratto”, aggiunge Schira: il 27enne Milinkovic-Savic è vincolato al club biancoceleste da un accordo con scadenza nel giugno 2024 da 3,2 milioni di euro l’anno.

Juventus e la speranza su Milinkovic-Savic

Per la Juventus, Milinkovic-Savic è in questo momento inarrivabile. L’autorevole portale Transfermarkt dà una valutazione di 60 milioni di euro del cartellino del centrocampista, ma quella fatta da Lotito, che ritiene il serbo il miglior centrocampista d’Europa, corrisponde praticamente al doppio: 120 milioni di euro. Una somma che al momento la Juventus non può spendere, né programmare di spendere, nonostante l’insistenza di Allegri che più volte ha indicato in Milinkovic-Savic il rinforzo ideale per il suo centrocampo.

La speranza della Juve, al momento, è che la Lazio respinga gli assalti dei club di Premier e che al tempo stesso il giocatore non rinnovi con i biancocelesti, in modo che a giugno, con un solo anno di contratto, le pretese di Lotito siano costrette ad abbassarsi.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE