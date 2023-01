11-01-2023 10:05

La partita con il Napoli di venerdì sera al Maradona potrebbe essere importante non solo per il presente, ma anche per il futuro della Juventus. Secondo Tuttosport, dal risultato della sfida con la capolista potrebbe infatti dipendere la strategia della dirigenza bianconera sul mercato di gennaio.

Juventus, il mercato dipende da Napoli

La priorità della Juventus in vista della partita di Napoli è ovviamente ridurre le distanze dalla prima in classifica. Vincendo e portandosi a -4 dalla squadra di Luciano Spalletti permetterebbe ai bianconeri di riaprire il campionato, oltre a fornire una nuova dose di entusiasmo a tutto l’ambiente Juve.

Ma secondo Tuttosport, dal risultato del Maradona dipenderanno anche le scelte in sede di calciomercato del nuovo duo a capo della Juventus, il presidente Gianluca Ferrero e il direttore generale Maurizio Scanavino.

La Juventus compra se vince al Maradona

Con il Napoli a soli 4 punti di distanza, infatti, la Juventus potrebbe scegliere di anticipare gli investimenti programmati per il mercato estivo e provare a puntellare subito l’organico a disposizione di Massimiliano Allegri.

L’eventuale vittoria di Napoli, dunque, spingerebbe la dirigenza bianconera a darsi da fare nella sessione di gennaio: prima della chiusura del mercato invernale mancano due settimane, un tempo sufficiente per concludere almeno un paio di colpi, anche di più nel caso in cui la Juve riuscisse a cedere qualcuno dei giocatori più richiesti all’estero, come ad esempio Weston McKennie.

Juventus: Fresneda e Kiwior gli obiettivi di mercato

Ma come investirebbe la Juventus in classifica a -4 dal Napoli? La priorità è un terzino destro: Ivan Fresneda del Valladolid è il sogno, ma per prenderlo va pagata la clausola da 30 milioni di euro presente nel suo contratto. Pure Diogo Dalot, rinato al Manchester United, piace alla Juve, ma anche il portoghese ha un prezzo molto alto, simile a quello del 18enne spagnolo. Più facile arrivare allora a Joakim Maehle o Rick Karsdorp, ai margini rispettivamente dei progetti di Atalanta e Roma.

Se invece la Juventus riuscisse a trovare un acquirente per Daniele Rugani, allora andrebbe immediatamente a bussare alla porta dello Spezia per il jolly polacco Jakub Kiwior.